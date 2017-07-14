مدني الرياض ينتشل جثة الغريق الثاني من مستنقع بشرق المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني بالرياض في انتشال الغريق الثاني بتجمع للمياه شرق الرياض.

وهرعت فرق الدفاع المدني فور تلقيها للبلاغ عن غرق شخصين، وعملت بشكل مستمر وبجهود مضاعفة، وأسفرت جهودها عن انتشال الجثه الاولى فور مباشرتها الحادث فيما انتشلت قبل قليل الجثه الثانية

وتضافرت جهود كل من فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية و أمانة مدينة الرياض و الحرس الوطني و فرق غوث التطوعي وعدد من المتطوعين الذين حضروا بالموقع، حيث كانت مشاركة الجميع فاعلة، والدفاع المدني يثمن الجهود الكبيرة التي بذلت من الجميع .

يذكر أن الفقيدين -رحمهما الله- هما أبناء عم الأستاذ ” سعيد العجل ” مدير التحرير بصحيفة صدى الإلكترونية

وبخالص الأسى ومزيج من الحزن والأسف تتقدم صحيفة صدى بخالص تعازيها لأهل الفقيدين، وتسأل الله أن يتغمدهما برحمته وأن يلهم الأهل صبراً وسلوانا.