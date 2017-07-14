تعازينا للأستاذ سعيد العجل - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

بمزيج من الحزن والأسى تتقدم أسرة صحيفة صدى الالكترونية بأحر التعازي القلبية للأستاذ سعيد العجل في وفاة أبناء عمه إثر تعرضهما لحالة غرق بتجمع للمياه قرب الدائري الشرقي الجديد بمدينة الرياض.

داعين الله بالرحمة والمغفرة للمتوفين وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .

وإنا لله وإنا إليه راجعون