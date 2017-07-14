تعازينا للأستاذ سعيد العجل - صحيفة صدى الالكترونية

تعازينا للأستاذ سعيد العجل
بمزيج من الحزن والأسى تتقدم أسرة صحيفة صدى الالكترونية بأحر التعازي القلبية للأستاذ سعيد العجل في وفاة أبناء عمه إثر تعرضهما لحالة غرق بتجمع للمياه قرب الدائري الشرقي الجديد بمدينة الرياض.
داعين الله بالرحمة والمغفرة للمتوفين وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .
وإنا لله وإنا إليه راجعون
محمد سليم[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 10 ساعات
نسأل الله العلي القدير أن يرحمهما ويغفر لهما
ويقبلهما شهيدين
ويدخلهما الجنة دون حساب
متابع بصمت[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 9 ساعات
إن لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار
أسأل الله أن يتغمدهما بواسع فضله ورحمته ,,
وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان ويجزيهم بصبرهم خيرا بالدنيا والآخرة
عظم الله أجركم ورحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته وجميع موتى المسلمين.
(إنا لله وإنا إليه راجعون)