بالصور.. الطائرات الأمريكية تكافح النيران في ولاية كاليفورنيا - صحيفة صدى الالكترونية

كاليفورنيا(صدى):

كافحت فرق الإطفاء التى تواجه عشرات من حرائق الغابات المستعرة عبر ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتمكنت من إحتواء عدة حرائق باستخدام الطائرات، فيما حذر خبراء الأرصاد من استمرار الطقس الحار الجاف فى الغرب الأمريكى.

وطوق رجال الإطفاء فى شمال كاليفورنيا، أكثر من نصف حريق ” وول فاير ” الذي دمر أكثر من 100 مبنى منهم 44 منزلا منذ أن اندلع الأسبوع الماضى.

وقللت السلطات مستوى الخطر من ” أوامر بالإجلاء ” إلى ” تحذيرات ” ، غير أن أكثر من 600 منزل لا تزال مهددة بحسب إدارة الغابات والحماية من الحرائق فى كاليفورنيا.

وشرد الحريق أربعة آلاف شخص ودمر 5800 فدان فى مقاطعة بوتى شمالى مدينة سكرامنتو.

كما تمكنت فرق الإطفاء في جنوب كاليفورنيا، من احتواء 65% من حريق ” ألامو ” الذي دمر 29 ألف فدان تقريبا من الغابات شمال شرق سانتا ماريا فى مقاطعة سان لويس اوبيسبو.

وأدى حريق فى مقاطعة سانتا باربرا إلى إجلاء آلاف المخيمين قرب بحيرة كاتشوما. وقال مسؤولون إنه جرى إجلاء عشرات السكان عندما اندلع الحريق.