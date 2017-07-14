منتخب الاسكواش يسافر نيوزيلندا للمشاركة في بطولة العالم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تغادر بعثة المنتخب السعودي للإسكواش فجر السبت، إلى نيوزلندا للمشاركة في بطولة العالم تحت ١٩ عاماً ” فردي ” التي تقام خلال الفترة من ١٩-٢٤ من شهر يوليو الجاري ، بمشاركة ٢٨ دولة .

وتضم البعثة عضو مجلس الإدارة سامر الخطيب والمدرب كاشف خان ، وأربعة لاعبين هم ناصر الحازمي ، ومحمد المولد ، وعبدالمجيد أبو رقه ، وعيد العتيبي .

وأكد سامر الخطيب جاهزية اللاعبين لمنافسات البطولة ، مبيناً أن اللاعبين لديهم حرص كبير لمنافسة أقوى لاعبين العالم وتشريف الوطن ورفع علم المملكة عالياً .