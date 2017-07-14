 منتخب الاسكواش يسافر نيوزيلندا للمشاركة في بطولة العالم - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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منتخب الاسكواش يسافر نيوزيلندا للمشاركة في بطولة العالم

منتخب الاسكواش يسافر نيوزيلندا للمشاركة في بطولة العالم
ماجد محمد(صدى):

تغادر بعثة المنتخب السعودي للإسكواش فجر السبت، إلى نيوزلندا للمشاركة في بطولة العالم تحت ١٩ عاماً ” فردي ” التي تقام خلال الفترة من ١٩-٢٤ من شهر يوليو الجاري ، بمشاركة ٢٨ دولة .

وتضم البعثة عضو مجلس الإدارة سامر الخطيب والمدرب كاشف خان ، وأربعة لاعبين هم ناصر الحازمي ، ومحمد المولد ، وعبدالمجيد أبو رقه ، وعيد العتيبي .

وأكد سامر الخطيب جاهزية اللاعبين لمنافسات البطولة ، مبيناً أن اللاعبين لديهم حرص كبير لمنافسة أقوى لاعبين العالم وتشريف الوطن ورفع علم المملكة عالياً .


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