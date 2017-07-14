نائب الرئيس اليمني يؤكد تكاتف اليمنيين لاستعادة الشرعية ومواجهة الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

نائب الرئيس اليمني يؤكد تكاتف اليمنيين لاستعادة الشرعية ومواجهة الإرهاب
قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن خلاص اليمنيين من تعنت الانقلابيين يكمن في التمسك بالمرجعيات الثلاث ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وجدد الفريق محسن خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض نائب رئيس معهد الخليج العربي في واشنطن السفير ستيفين سيتش والزائر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى السيد ايريك بيلوفيسكي، عزم قيادة الشرعية بدعم من التحالف العربي والدول الداعمة لليمن وتكاتف كل اليمنيين على التوجه نحو استعادة الدولة ومحاربة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار والتوجه لبناء الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأطلع نائب الرئيس اليمني، الجانب الأمريكي خلال اللقاء على المستجدات والجهود التي بذلت بهدف إحلال السلام في جولات المشاورات المختلفة وما قابلها من تعنت من قبل الانقلابيين وإصرارهم على سفك مزيد من الدماء وممارسة الانتهاكات بحق الشعب اليمني ونهب الموارد العامة والخاصة.
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