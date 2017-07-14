الرئيس الفرنسي يتعهد بزيادة موازنة الدفاع - صحيفة صدى الالكترونية

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، بأنه سيرفع موازنة الدفاع اعتبارا من عام 2018 إلى 34.2 مليار يورو، وذلك فى إطار توجهات الحكومات لزيادة الموازنة إلى 2% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول عام 2025.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها أمام قيادات القوات المسلحة عشية احتفالات فرنسا بالعيد القومى، حيث قال إنه اعتبارا من 2018 سيتم البدء فى رفع الموازنة الدفاع إلى 34.2 مليار يورو فى مقابل 32.7 مليار هذا العام، من بينهم 650 مليون يورو للعمليات العسكرية الخارجية، مشددا على أن تلك الخطوة ستأتي تنفيذا للالتزام الذى قطعه وليس بأى حال على خلفية التعليقات التى تعالت ” مؤخرا “، فى إشارة إلى اعتراض البعض على خفض موازنة الدفاع هذا العام.

جدير بالذكر أن رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال بيير دو فيلييه قد لوح بالاستقالة احتجاجا على الاستقطاعات المقررة هذا العام فى موازنة الدفاع.

وعبر بيير دو فيلييه رئيس أركان الجيوش عن غضبه بعد إعلان الحكومة عن تخفيض موازنة الدفاع بواقع 850 مليون يورو و ذلك أمام لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية.