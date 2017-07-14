أحد الشهود يكشف تفاصيل جديدة في قضية " حارق النساء " - صحيفة صدى الالكترونية

كشف أحد الشهود في القضية المعروفة إعلامياً باسم ” حارق النساء ” بأحد المجمعات التجارية في جدة، بعض التفاصيل الخاصة بعلاقته بالقضية، وكيفية تعرفه على الجاني ومساعدته للشرطة للوصول إليه.

وروى الشاهد الذي يعمل حارس أمن في المجمع التجاري، أنه لاحظ شاباً يركض أثناء وقوفه في مكان حراسته، وحينما مرّ هذا الشاب من جانبه استوقفه وسأله عن سبب هروبه، فأجاب أنه فقد محفظته وأضاع هويته، ويخشى أن تلقي الشرطة القبض عليه، وفقا لـ ” عكاظ “.

وقال أنه طلب من الشاب البقاء في مكانه للتثبت من حالته، غير أنه هرب سريعاً إلى مركز تجاري مجاور، ولم يستطع متابعته أو الركض خلفه؛ لأنه كان مكلفاً بحراسة الموقع، وممنوعاً من مغادرته لأي سبب كان.

وأشار الشاهد إلى أنه أكد للشرطة قدرته على التعرف عليه، مبيناً أن إدارة التحريات والبحث الجنائي استدعته للتعرف على المتهم في طابور العرض، وبالفعل تعرف عليه في وقت وجيز.