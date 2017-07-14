المعارضة القطرية: تميم يمنح الحق للقوات التركية بالتجسس على شعبه - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشف خالد الهيل المتحدث باسم المعارضة القطرية عن تفاصيل ومهام القوات التركية التي استدعاها الأمير تميم المعزول عربيا.

وأزاح الستار عن منح القوات التركية صلاحية الولوج الى نظام قمر سهيل سات الخبيث للتجسس على شعب قطر بحجة الاستخدامات العسكرية.

وغرد الهيل موضحا خطة الجيش التركي في الدوحة وتمركزاته حيث قال إن القوات التركية تتوزع في كتيبة الدروع قرب الحرس الأميري وكتيبة حمد الآلية في الشمال وفي النخش قرب السعودية ورأس بوعبود للبحرية.

وأضاف :” لقد تم غمس القوات التركية وتسلميهم مهام القيادة في كتائب جيش قطر وتوزيعهم حسب التخصص مثل كتيبة هندسة الميدان ومجموعة متفجرات الجيش ” .

وأنهى المتحدث باسم المعارضة القطرية تغريداته بالكشف عن إسناد مهام الاشراف على الجيش الوطني للأتراك لحماية النظام من تحركات القطريين والامريكان وحماية قصورهم وتم ابعاد الحرس الأميري عن بعض المهام.