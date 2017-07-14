القوات المسلحة تشارك بـ3 دبابات ومصفحة وطائرة في سوق عكاظ - صحيفة صدى الالكترونية

اكتظ جناح القوات المسلحة في فعاليات الدورة الـ 11 لسوق عكاظ، التي دشنها أول من أمس الأربعاء الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور كبير من زوار السوق، في ظل السماح لهم بالصعود على متن المعدات العسكرية المعروضة.

ويحتوي جناح القوات المسلحة عرضاً للأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة بالقوات البرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وقوات الصواريخ الإستراتيجية، إلى جانب قسم خاص بإدارة الخدمات الطبية.

وأشار مشرف جناح القوات المسلحة رئيس الرقباء خالد العصيمي، أن الجناح يشتمل على 3 دبابات ومصفحة تابعة للقوات البرية، وطائرة من نوع ” 5 B ” تابعة للقوات الجوية، وعرضاً لقنابل ذات أوازن مختلفة، وبندقية ” M 106 “.

وأوضح أن جناح القوات المسلحة يضم أركاناً مختصة بتثقيف زوار سوق عكاظ صحياً، من خلال إدارة الخدمات الطبية، إضافة إلى اطلاع الزوار على الجهود التي يبذلها رجال القوات المسلحة في الدفاع عن بلاد الحرمين وحفظ الأمن.

ونوه العصيمي إلى أن العاملين في جناح القوات المسلحة يتيحون الفرصة لزوار سوق عكاظ للصعود على متن المعدات العسكرية، والصعود في الطائرة الحربية؛ لأخذ صور تذكارية.