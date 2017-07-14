لافروف: أمريكا تحقق في مزاعم التأثير على الانتخابات ولم تصل لحقائق - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

سخر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الخميس، من التحقيقات المستمرة منذ ثمانية أشهر في مزاعم عن عمليات تسلل رعتها روسيا بغية التأثير على حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي وقال أنها لم تصل إلى حقائق.

وذكر لافروف أمام منتدى لمركز للدراسات في برلين إن الولايات المتحدة لم تكشف سوى عن مزاعم دون دليل.

وأشار أنه لو كان باستطاعة موسكو التأثير على الانتخابات لكانت علاقاتها بجيرانها أقوى ولما كانت هناك أزمة خاصة بأوكرانيا.

وكانت واشنطن فى الأيام القليلة الماضية قد صدمت بمزاعم على أن ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى مع محامية على صلة بروسيا خلال الحملة الانتخابية وعدت بتقديم معلومات قد تضر مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون منافسة والده فى الانتخابات.

كما سخر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الخميس من المخاوف المتصلة باحتمال تدخل موسكو للتأثير فى الانتخابات الألمانية فى سبتمبر عبر القرصنة المعلوماتية.