وزير النقل ونائبه ينعيان وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

رفع معالي وزير النقل الأستاذ سليمان الحمدان ونائبه معالي المهندس سعد الخلب وكافة منسوبي منظومة النقل أحرّ التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى العائلة المالكة والشعب السعودي كافة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله .

ونعى وزير النقل الأستاذ سليمان الحمدان الفقيد رحمه الله معددا مآثره ومناقبه وسيرته العطرة والتي قدّم من خلالها الكثير للوطن طوال الـ ٢٨ عاما التي قضاها في وزارة الدفاع والطيران حتى عام ٢٠١١ إبّان عمله نائبا للوزير .

من جهته قال نائب وزير النقل المهندس سعد الخلب : إنّ الفقيد رحمه الله نذر نفسه لخدمة وطنه ، ولا ننسى مواقفه في الدفاع عن المملكة ، وكلماته أثناء تفقده لجنودنا البواسل على الحدود أثناء حرب تحرير الكويت عام ١٩٩٠ والتي بقيت محفوظة في ذكريات ميادين الشرف والعزّة للوطن.

و اختتم وزير النقل ونائبه عزاءهما بالدعوات للفقيد بأن يتقبلّه الله بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم ذوية الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .