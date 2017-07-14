شباب وأطفال الطائف يبدعون بحفل افتتاح سوق عكاظ - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أشاد وأثنى الحضور والمشاهدين بالعمل الذي قدمه شباب الطائف في حفل افتتاح سوق عكاظ.

وحرصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تنظيمها للنسخة الـ 11 من السوق على مشاركة شباب الطائف في العروض المسرحية والفلكلورية والفنية التي تضمنها حفل الافتتاح.

وشارك أكثر 300 من أطفال وشباب الطائف في عروض ورقصات المجرور وعروض الإبل والخيول والعروض التمثيلية وغيرها، وكان لادائهم المميز وتفاعلهم مع العروض دوره في نجاح وتميز الحفل.

وتعتبر الدورة -الـ 11 لسوق عكاظ- هي الأولى بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بتولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مسؤولية الإشراف على سوق عكاظ ، تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري ، وبالتنسيق الكامل مع أمارة منطقة مكة المكرمة والأجهزة التنفيذية بمحافظة الطائف.