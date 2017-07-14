بالفيديو.. مطاردة مثيرة بالرياض والدورية الأمنية تطيح بقائد المركبة الهاربة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

طاردت دورية أمنية بمشاركة سيارات أخرى مركبة يبدو أنها على طريق الدائري الشمالي مخرج 5 بمدينة الرياض، وأظهر مقطع فيديو للمطاردة المثيرة نجاح الدورية الأمنية في إجبار قائد المركبة على ايقافها، ومن ثم تم إلقاء القبض عليه.