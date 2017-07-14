بالفيديو.. مطاردة مثيرة بالرياض والدورية الأمنية تطيح بقائد المركبة الهاربة - صحيفة صدى الالكترونية

ويوضح المقطع محاولة قائد المركبة الفرار من الدورية الأمنية، التي حاصرته بمشاركة عدة سيارات أخرى، ما أدى إلى إرتطام سيارته بإحدى تلك السيارات، قبل أن يلوذ بالفرار مجدداً، لكن الدورية الأمنية لاحقته وأوقفته وألقت القبض عليه.
بالفيديو.. مطاردة مثيرة بالرياض والدورية الأمنية تطيح بقائد المركبة الهاربة
طاردت دورية أمنية بمشاركة سيارات أخرى مركبة يبدو أنها على طريق الدائري الشمالي مخرج 5 بمدينة الرياض، وأظهر مقطع فيديو للمطاردة المثيرة نجاح الدورية الأمنية في إجبار قائد المركبة على ايقافها، ومن ثم تم إلقاء القبض عليه.
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 1 ساعة
تصوير ملاحقة المخالفين خطأ يوجب تحرير مخالفة على المصور
معه اطفال عرضهم للخطر والنتيجة فيديو لعرضه املا بمشاهدات قياسية ….. !!!
اللهم لك الحمد والشكر