وفاة وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بوادي ستارة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال المتحدث الإعلامي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة تلقت مساء أمس الخميس، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم شرق مركز صحي وادي ستارة ، وقد هرعت ٣ فرق إسعافية إلى موقع الحادث لتجد ٥ حالات جميع إصاباتهم متوسطة وحالة وفاة.

وقدمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل الحالات إلى مستشفى الحمنة العام.

وتتمنى هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، وتنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور وربط حزام الأمان لجميع من في المركبة.