قرقاش: الحل السياسي مع قطر أصبح بعيداً والقطيعة ستطول - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

قال أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية أن تعنت قطر وسياساتها تجعل من الحل السياسي هدفاً بعيد المنال.

ونشر قرقاش على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تغريدات ذكر فيها ” متجهون إلى قطيعة ستطول،هو ملخص الشواهد التي أمامنا، وكما تصرخ قطر بالقرار السيادي فالدول الأربع المقاطعة للإرهاب تُمارس إجراءتها السيادية “.

وأضاف ” أرى أزمة قطر،وبعد الصخب المصاحب،تتجه إلى مرحلة ” النار الهادئة ” ونحن ندرك يوما بعد يوم أن الجار المربك والمرتبك لا يرى الحاجة ليراجع مساره ” .

وعبر عن الوضوح والتماسك بموقف الدول المكافحة للإرهاب قائلا ” برغم أننا قد نخسر الجار المربك والمرتبك، بنسيجه الإجتماعي الواحد، نكسب الوضوح والشفافية، وهو عالم رحب واسع سنتحرك فيه مجموعة متجانسة صادقة “.