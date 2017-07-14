قرقاش: الحل السياسي مع قطر أصبح بعيداً والقطيعة ستطول - صحيفة صدى الالكترونية

قرقاش: الحل السياسي مع قطر أصبح بعيداً والقطيعة ستطول
قال أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية أن تعنت قطر وسياساتها تجعل من الحل السياسي هدفاً بعيد المنال.
ونشر قرقاش على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تغريدات ذكر فيها ” متجهون إلى قطيعة ستطول،هو ملخص الشواهد التي أمامنا، وكما تصرخ قطر بالقرار السيادي فالدول الأربع المقاطعة للإرهاب تُمارس إجراءتها السيادية “.
وأضاف ” أرى أزمة قطر،وبعد الصخب المصاحب،تتجه إلى مرحلة ” النار الهادئة ” ونحن ندرك يوما بعد يوم أن الجار المربك والمرتبك لا يرى الحاجة ليراجع مساره ” .
وعبر عن الوضوح والتماسك بموقف الدول المكافحة للإرهاب قائلا ” برغم أننا قد نخسر الجار المربك والمرتبك، بنسيجه الإجتماعي الواحد، نكسب الوضوح والشفافية، وهو عالم رحب واسع سنتحرك فيه مجموعة متجانسة صادقة “.
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