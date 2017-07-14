" الجوازات " تنفي وقف نقل هوية زائر إلى مقيم - صحيفة صدى الالكترونية

ونشرت المديرية عبر حسابها الرسمي بـ ” تويتر ” ، رداً على استفسار أحد المواطنين حول إيقاف نقل هوية زائر إلى إقامة، قائلةً: ” في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية “.
” الجوازات ” تنفي وقف نقل هوية زائر إلى مقيم
ردت المديرية العامة للجوازات على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام بشأن صدور توجيه جديد بإيقاف نقل هوية زائر إلى إقامة.
وأكدت على عدم صدور قرار رسمي بذلك وأن أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية.
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