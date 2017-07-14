" الجوازات " تنفي وقف نقل هوية زائر إلى مقيم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ردت المديرية العامة للجوازات على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام بشأن صدور توجيه جديد بإيقاف نقل هوية زائر إلى إقامة.

وأكدت على عدم صدور قرار رسمي بذلك وأن أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية.