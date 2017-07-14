حلول هامة لرفضك العلاقة الحميمة بسبب التعب - صحيفة صدى الالكترونية

حلول هامة لرفضك العلاقة الحميمة بسبب التعب
بعد أسبوع كامل من العمل والسهر لأسباب عديدة منها العمل أو الأطفال، لا بدّ من أنك تشعرين بالتعب الشديد خلال عطلة الأسبوع بحيث لا تستطيعين التفكير بعلاقة حميمة مع زوجك. في هذه الحالة، تشعر النساء بأنهن يفضّلن النوم على التقارب الجسدي مع أزواجهن. إن كنتِ منهن، لا تقلقي، لأنك لست الوحيدة.
لتتفادي الوصول إلى هذه المرحلة، إليك بعض الحلول التي قد تسهّل الأمور عليك:
اخلدي للنوم في توقيت مناسب
كثيرات هنّ اللواتي سيشعرن بالذنب لأنهن يؤخرن موعد نومهن لمشاهدة التلفاز أو العمل أمام اللابتوب بدل أن يخلدن للراحة في أسرّتهن. إن كنت تعرفين أنك يجب أن تستيقظي في السادسة صباحاً، إذاً يجب أن تحرصي على الدخول إلى سريرك في العاشرة مساءً لتحصلي على عدد ساعات النوم المطلوبة للراحة.
لتزيدي فرص التواصل الحميم، عليك إذاً أن تدخلي إلى الغرفة قبلاً لتفادي الشعور بالضغط الناتج عن الرغبة الحميمة بينما كل ما ترغبين فيه هو النوم. ولا تنسي أن تطفئي جميع وسائل التكنولوجيا في غرفة نومك.
قاعدة الدقائق العشر
حتى إن شعرتِ بأنك متعبة كثيراً لدرجة عدم قدرتك على التواصل الجسدي مع زوجك، خصصي عشر دقائق تتبادلان فيها القبل والأحضان واللمسات، التي قد توصلك أخيراً إلى مزاج أفضل وأقرب للعلاقة.
جرّبي أموراً جديدة
هل تشعرين بالتعب لأن حياتك الحميمة مملة؟ تحدثي مع زوجك عن الأمر وصرّحي له بالأمور التي تشعرك فعلاً بالمتعة، وماذا تريدين منه أن يقدم لك خلال العلاقة، وما هي الأمور التي تضايقك وتنفرين منها. جرّبي أموراً جديدة.
استمتعي بالحميمية أينما كان وفي أيّ وقت
قد لا يكون الليل الوقت المناسب بالنسبة لبعض الناس. إن كنت منهم، جرّبيه خلال النهار، عند الاستيقاظ في الصباح مثلاً. اضبطي منبّهك قبل 20 دقيقة من موعده ودللي نفسك وزوجك. حتى إن لم ترغبا في علاقة كاملة، يمكنكما أن تتبادلا القبل والأحضان واللمسات.
تشاركا المسؤوليات
بالطبع لن تشعري بأنك مثيرة وقادرة على التواصل الجسدي مع زوجك بعد إمضاء ساعتين في تنظيف المنزل. ولكن عندما تتشاركين معه هذه المسؤوليات، ستشعرين بغضب وتعب أقل، ما يجعلك تدخلين إلى سريرك مرتاحة وفرحة بدل إغماض عينيك مباشرة بعد وضع رأسك على المخدة.
مشاكل صحية
يظن بعض الناس أنهم متعبون بينما هم يفتقرون إلى الرغبة الحميمة بسبب مشاكل جسدية. التوتر والاكتئاب والقلق لا تؤثر على طاقتك فحسب، بل أيضاً تؤدّي إلى تراجع الرغبة لدى النساء والرجال على حدّ سواء.
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 6 ساعات
اي بلله
صدقتوا
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 6 ساعات
ياهووووه
شويّة مساج وينتهي التعب
وبعدين من قال لكم ان الواحد يرفض الجنس بسبب التعب ؟؟؟ هذا
كلام خرطي لانه مهما كان الانسان سوا رجل او مرأه متعب سينتهي التعب
كليًّا بمجرد البدء بالممارسه ، لان سبحان الله يجي الواحد طاقه مدري من
وين تجي
الظاهر انها الطاقه الكامنه اللي يقولونها ، لان التلميس والخرفشه تحرك
اللاشعور فتنبثق الشعيرات الدمويه في الأطراف السفليه وتدفع الدم
والأعصاب الحسيّه واللا حسيّه حتى تتبلور الرغبه في بوتقة المحاشم
السفليه فتبدأ الانبيرات بالارتفاع والاندفاع عند الرجل اما المرأه فتسيل
مدامع الاقشر من طوارفه ويحدث الالتحام والالتصاق الجسدي ويتشلبطون
في بعض لحين الانتهاء من رحلة سبر الاغوار
ولكن هذه النواحي العلميه لا يدركها الا من كان لديه الإصرار والعزيمه على
بدء الخرفشه
اما الوقت المناسب للخرفشه فغالبا يكون بالليل عند الكثير من الناس ، اما
البعض فيفضلها وقت الظهيره ومن المتعارف عليه عند الغالبيه ان خرفشة
الظهيره جميله جدا ولا تٌقاوم والأفضل منها خرفشة الضحى ، يازينها زيناه 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههه سبحان الله
حتى بالتوقيت متفقين ياروزا ،،، انتي تكتبين وانا اكتب بنفس الوقت التعليقين
السابقين
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 6 ساعات
هههههه صدق مالاحظت لاني هجيت يم هذيتس ام مرحاض
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 6 ساعات
وينها ام مرحاض ،، بروح اشوف وش كتبتي ياجعل يومتس قبل يومي
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 6 ساعات
عطيتها الجواب بخبر الهديه تلقاه
قال مرحاض قال
ماكلها مراحيض مب عيب ولاحرام لاصار بالحلال
انا ماحب التدليس والحورفه اتنرفزززززز
ريلاكس يارويزا هذي ماينوخذ منها شين
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5221 ] نشر منذ 5 ساعات
بالنسبة لل🚽ماقلنا عيب ولا حرام .
بس حبينا نذكرك بقدرك ونظرة الرجل لك قلنا يمكن تكونين ناسيهههة😂😂😂
تحسبينه متزوجك عشان سواد عيونك ولا لإنك نافعته بشئ غير ال🚽
ماغير أكل ومرعى وقلة صنعة وإنتاج🐓 يجيب المرض والقلق🐥🐥🐥🐥
من زود هم الرجل ومايتحمله من علل ومصاريف وقلق😩إذا شفتيه كأنه شايب عمره99 وهو باقي ف عز شبابه.
آرب وصلت الفكرة😴
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههه
وكيف انتاجك انتي ان شالله طيب
والله عاد كلها مصالح مشتركه للطرفين
يعني بتقنعينا مالك مصالح ياديومه ههههههههه
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 5 ساعات
د ي م + روزا
فكونا من الهواش ولا تخربون الماضوع بالهواش
كل وحده تاخذ ورده
🌹🌹
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 5 ساعات
قاعدة الدقايق العشر
شكلها منتازه
.
.اسومه حظي علاتس تعالي تعلمي مير مامن حظ انتي وهالدجاجه الصقعاء
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5221 ] نشر منذ 5 ساعات
{ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ}
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ياحرام الرجل ضعيف كم يتحمل ويتعب ويشقى😩😪
وياليته بعد هالتعب يلاقي 🚽سنع🤔
موت وخراب ديار😩
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 5 ساعات
روزا
تصدقين أنها عندي نص ساعه بدل ماهي عشر دقايق 😋😋😋😋
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5221 ] نشر منذ 5 ساعات
لاوجه ف المقعد ولا ______?
والله واللي رفع سبع وطمن سبع لولاه خايف من الحرام كان بيلاقي ال🚽ف أي مكان وبخشم الريال.
سلام عليكم ومع السلامة بدون أي تعب وقرف وإلتزامات ، لكن الشكوى لله ، مكره أخاك لابطل😩
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 5 ساعات
لا نص ساعه اتوقع تملل ماتصلح
لازم اقل من تسذا
ديم مكره ولابطل ماله لولا ينطق عندي وهو مايشوف الدرب
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 5 ساعات
اجل يسعسع عشان يجيبهن بخشم الريال هههههههه
النساووووين كلها واااحد
المضمون واحد ماهو محصل زود
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 4 ساعات
رويزا
النص ساعه ملل ؟؟ 😂😂😂
كل شي يصير فيها ،، ربع ساعه لي وربع ساعه للاخرين 😋😋
يعني 69
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 4 ساعات
النساوين واحد ؟؟؟؟؟ ومن قال لك ؟؟؟؟ عزتي لتس بس 😉😉
على شان اذا قلت لك ان خبرتس نظريه بس
والله يارويزا ، لا النساوين واحد ولا الرياجيل واحد
كلن منهم لديه فروقات
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 4 ساعات
اصلا هذاككك يؤخررر كل تعععب الدنيااااا
يالبييهه بسس 😍😍😍😍😍💋💋💋💋💔😴
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 4 ساعات
اكيد احنا مو زي بعض ي رؤزا ..
وفهمتس كفايةة 😉😉😉😉😉😉
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 4 ساعات
الا والله
كلها مضمونها واحد عن الكذب بس
علميني وش وقع دجاجتس ردت ولا باقي
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5221 ] نشر منذ 4 ساعات
بت ي روزا
إذا صوابعك متشابهة فهذا يعني أن النساء متشابهات.
إذا هم مختلفات ف الأشكال و الصفات و الأخلاق ، فكيف يتشابهون ف____?
تثقفي ياماما وراجعي معلوماتك . . عشان ماتاخذين ف نفسك مقلب.
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 4 ساعات
مهما اختلفت الاشكال والاجناس والالوان
يبقى مضمون واحد
امنا حواء ابونا ادم
الكتب كل شي تخلي فيه فروقات بس صف كلام ع الفاضي
وفلسفه مالها وجه
مير اهجدوا
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5221 ] نشر منذ 4 ساعات
دائمًا ي رويزا [ مسنترة ] ف مثل هالمواضيع وحسبت عندك سالفة وآخر شئ تقولين الحريم متشابهات😹😹
قبل فترة أفردوا موضوع طويل عن أنواع النساء ف ____? يمكن ذكروا 10 أنواع بس هذا غيض من فيض
ويبقى الكثير من الأنواع..
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 4 ساعات
رؤزا ي البي .. ☺
في هاك الشي كلنا نختلف 🙈 ..
اقراي اكثر وشؤفي صدق حتسسيي ☻💜🌚 ..
ههههههههههههههه ماقد رد جعلههه الماحي كم غثني
زود على غثااي 💔😴
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 4 ساعات
علمو رويزا تكفون
ومزعجتنا بالخبره ومدري ايش ”
الحريم يختلفن ياروزا عن بعض بالجسم بالنفس وبالحركه وبالرغبه ، بعضهن بااااارد
كأنها جنازه وبعضهن مثل الزئبق تحت الرجل مايقدر يمسكها ، حتى
ذاك الموقع اللي يتم شحن الفيش فيه تراه يختلف اختلاف كبير ، فيه
اللي كبر البايكه وفيه اللي كبر الدريشه وفيه بعد اللي اصغر كبر فتحة
مروحة الشفط الصغيره
وش أعدد لك ووش اخلي بسسس
راجعي ثقافتك
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 4 ساعات
كبر البايككهه 😭💔😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 4 ساعات
رؤزا ..
احنا نقصد الاختلاف في الشهوة ..
اكيد انا مو زيكك ولا انتي زيي في هالشي فهمتي ..
فيه القؤية 😉😉..
وفيه اللي مابها قطره 😅 وفيه وفيه …
ذكرها فوقق ☝️☝️
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13400 ] نشر منذ 4 ساعات
أهم شيء النقطه الأولى 😆😆😆
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5221 ] نشر منذ 4 ساعات
[ بعض ] الحريم وهي ع البر تهايط و لاأشتدت الصمايل وجا وقت الجد وصارت مرهقة و تعبانة يتلبسها مليار عفريت😈وماعاد تشوف.
قبل فترة ف أحد الدول وحدة كانت تعبانة ومقفلة معاها وعفاريت الدنيا بتتنطط ف وجههها😈😂😂
طلبها زوجها ____? ورفضت وحاول يغصبها وجابت السكين🔪وطعنته ، الله يرحمه.
وقت التعب وو قت الجوع أبعد عن طريق الشخص ولا لاتلوم إلا نفسك.
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 4 ساعات
اسوووومه
بس بالشهوه ؟ 🤔🤔🤔
وفيه بعد بشكل المحروس وحجمه ومدى تقبّله للضيف الزاير له ، فيه
محروس يقبل الضيف بسرعه ويخليه يدخل ، وفيه محروس تلقين الضيف
يحاول يدخل ولا يقدر لانه مقفل الباب والضيف مايدخل الا بالقوه ، وفيه
محروس ناشف بالمره وفيه محروس من يوم يشوف الضيف وسعابيله تقاطر
وفيه محروس جبهته منتفخه كأنه مضروب عليها وفيه محروس أصلا
ماله جبهه بس له فم
وهكذا دواليك
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 4 ساعات
كبر البايكه
جعلك الماحي والله هههههههههههههههههههه اه بطني
هذي مب آدميه عوذه
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 4 ساعات
اللحين انت ماتزوجت الا مرتين
وش عرفك لهلعوم
ندخل على الله ذمتي بريئه منك ومن سر هالعلوم وشلون اطلعت علاهن وعرفتهن
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5221 ] نشر منذ 4 ساعات
بغض النظر عن الموضوع
وقت السلم الكل فارس و مقدام و خيال ولايشق له غبار.
لكن وقت الحرب تبان الحقائق🤔🤔
[ المواقف ] تظهر لك الشخصية الحقيقية .
قال تعرف فلان ؟
قال نعم .
قال عاشرته ؟
قال لا.
قال أجل ماتعرفه🤔
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 3 ساعات
نعم نعم اكيد ي بريقق 🚶🌚
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5221 ] نشر منذ 3 ساعات
عندما أمر حبيبي صلى الله عليه وسلم الذي لاينطق عن الهوى عندما أمر الزوجين بعدم افشاء أسرارهم الخاصة لإنه
يعلم أن هناك إختلاف بين الرجال و النساء ف كل شئ ، حتى الرجال أنفسهم يختلفون من رجل رجل وكذلك النساء فـ
افشاء الأسرار الخاصة🙈تخريب للعلاقة بين الزوجين.
إذا مثلاً ذكرت وحدة لزميلاتها أو قريباتها إن زوجي يعمل كذا وكذا ف____? تلاقي كل وحدة تتلفت ع زوجها
ليش مايصير مثل زوج فلانة لإنها غير مدركة إن الرجال والنساء مختلفين🤔🤔
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5221 ] نشر منذ 3 ساعات
ي روز
تو ماطلع عندك «ذمة» يوم صار الكلام عن برق ، وقبل يومين حطيتي ف ذمتك وبكل أريحية إنو أنا أتصنع ومنافقة ، عجيب🤔🤔
ماعلانا – المهم
[ إختلاف ] النساء معروف من العصر الجاهلي وهذا شئ قرأناه ف الكتب📚
والآن عصر النت💻📱ماعاد فيه أحد يجهله شئ ، مو شرط يكون مجرب ، حتى الورع اللي بالروضة يدرسك ويعلمك علوم تشيب منها حواجبك.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5221 ] نشر منذ 3 ساعات
بإختصار مشي حالك مالك إلا خشمك🤥حتى لو أنه عوج .
الكمال لله سبحانه ف كل شئ.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحانه الكامل
والله يصلح الجميع ويوفق الجميع في هذا اليوم المبارك
وحلو لو يتقفل الموضوع هنا مشكورين
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 1 ساعة
ديم
انا قلت منافقه متصنعه من وراء قلبي بس تسذا
عشان اقهرتس انتي وامل لان كنت مقهوره منكن
بس تسذا نعتذرلتس اعتذار شديدا امام الملاء ياعزيزتنا ديم
alfahd42[ عدد التعليقات: 7776 ] نشر منذ 1 ساعة
الاعتذار من شيم العقلاء
أبو الجدايل[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 56 دقيقة
أخوي برق
مساء الخير والمسرات
أشهد بلله إنك حاجه ماحصلتش
اﻷخت الغاليه ديم
مساء معطر بأجمل الورود
دائماً أقول والحين بأقول لله درك