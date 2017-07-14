أستخدامات برايمر العيون وأشكاله - صحيفة صدى الالكترونية

أستخدامات برايمر العيون وأشكاله
شهد عالم التجميل في الآونة الأخيرة انتشار مستحضر تجميل جديد، ألا وهو برايمر العيون Eye Primer. فما هي استخداماته؟
وللإجابة على هذا السؤال أوضحت إحدى الدراسات الحديثه ، أن برايمر العيون هو عبارة عن مستحضر أساس يساعد على ثبات ظلال الجفون ودوامها لما يصل إلى 24 ساعة، حيث إنه يحول دون تفتت جزيئات اللون وترسبها في طيّة الجفن بعد مرور عدة ساعات من تطبيق الظلال.
أشكال مختلفة
وأضافت متخصصة معنية بالجمال والموضة أن برايمر العيون يظهر بأشكال مختلفة، مثل كريم أو جل أو قلم. كما أنه يطل بطيف لوني كبير يمتد من الدرجات الشفافة وصولاً إلى الدرجات البرّاقة، والتي تضفي مزيداً من التوهج على الجفون.
ويمنح البرايمر بشرة الجفون ملمساً مستوياً ومظهراً موحداً ومتجانساً. ومن المثالي استخدام الدرجات، التي تحاكي لون البشرة والمائلة إلى الأصفر لإخفاء مواضع الاحمرار ومواضع البشرة ذات الألوان غير المتجانسة. وللبشرة الحساسة توجد أنواع من البرايمر مزودة بمعامل حماية من الشمس أو مواد فعالة تقاوم الشيخوخة.
وعن كيفية تطبيق البرايمر، أنه يتم توزيع البرايمر بشكل متساو على الجفن بأكمله بدءاً من منبت الرموش باتجاه الأعلى إلى الحاجب، ثم وضع ظلال الجفون المرغوبة.
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 6 ساعات
ماهوب ضرروري
يمشي الوضع بدونه
اسالوا الخبره رويزا
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 6 ساعات
برايمر
انا خابر برايمر وزير خارجية بريطانيا ،، هو وش جاب طاريه هنيّا 😳😳
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 6 ساعات
هذا نوع مت انواع مخفيات العيوب
بس ينحط بالجفون ليثبت الظل والحوسه اللي فوق العيون
اي بلله انا خبيره كل شين جبته وجربته
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 6 ساعات
ايه خبيره في كل شي الا شي واحد ماعندتس فيه اي خبره الا خبره
نظريه بس 😜😜😜😜
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 5 ساعات
نطبق عملي ونتعلم ان شالله
خخخخخخخخ
وش دراك انها نظريه هش بس
قام يحلل من مخه المطعوج
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 5 ساعات
ان شاء الله تطبقين عملي بعد الحج ونشوف شعورك وابداعاتك،
الظاهر بتنهزمين من اول شوط 😉😉 الا اذا كان اللاعب اللي انتي
حايبته محترف ويعرف يسجل الاهداف بالثمانيات 😘😘😘
ذاك الوقت بس تكون المباراة ممتعه لك ، لكن اذا كان اللاعب دلبوس
ولا يملك الخبره فبيقهرك بكثر اخطائه المتكرره ، عاد اذا كثرت الأخطاء
بيوقف الحكم المباره كل شوي وتصير المباراة سااااامجه وممله ومتعبه
ومقرفه ومنرفزه
لاااازم اذا بدأت المباراه ماتتوقف نهائي ويجب ان يتم تسجيل ثلاثه
الى خمسة أهداف قبل نهايتها 👍👍👍👍👍
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13400 ] نشر منذ 4 ساعات
حطوني عند المكياج أبدع بس في الخفيف 😆😍
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2888 ] نشر منذ 4 ساعات
اجل بجيلك دنو❤لا جتنا مناسبه لان ماعندي سالفه فيه ههههه😂😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13400 ] نشر منذ 3 ساعات
حياكي جوجو وبسوي لك بلاش ما باخذ منك ريال 😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2888 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههه❤
أمل الطيار[ عدد التعليقات: 9298 ] نشر منذ 8 دقائق
والله في الحفلات والزواجات اللي تخصنا
اطلع صورة ميك اب تعجبني من هالمشاهير وانسخها في الجوال
واروح للمشغل اوريها الصوره و تعملي زيها😊😊
لاني ماعرف احط ميك اب حفلات 🤗
ولا راح اتعلم اعرف نفسي 😊
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 4 دقائق
امل الطيار
وليه تحطين ميك اب؟؟ الميك اب لروزا واسووومه وديم ومن على شاكلتهن 😁😁
اما انتي وغيرتس من اللي يشبهونتس فمايحتاج مكاييج وخراميط لان ربي
ممكيجكن من عنده بالفطره 😊😊