أستخدامات برايمر العيون وأشكاله - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

شهد عالم التجميل في الآونة الأخيرة انتشار مستحضر تجميل جديد، ألا وهو برايمر العيون Eye Primer. فما هي استخداماته؟

وللإجابة على هذا السؤال أوضحت إحدى الدراسات الحديثه ، أن برايمر العيون هو عبارة عن مستحضر أساس يساعد على ثبات ظلال الجفون ودوامها لما يصل إلى 24 ساعة، حيث إنه يحول دون تفتت جزيئات اللون وترسبها في طيّة الجفن بعد مرور عدة ساعات من تطبيق الظلال.

أشكال مختلفة

وأضافت متخصصة معنية بالجمال والموضة أن برايمر العيون يظهر بأشكال مختلفة، مثل كريم أو جل أو قلم. كما أنه يطل بطيف لوني كبير يمتد من الدرجات الشفافة وصولاً إلى الدرجات البرّاقة، والتي تضفي مزيداً من التوهج على الجفون.

ويمنح البرايمر بشرة الجفون ملمساً مستوياً ومظهراً موحداً ومتجانساً. ومن المثالي استخدام الدرجات، التي تحاكي لون البشرة والمائلة إلى الأصفر لإخفاء مواضع الاحمرار ومواضع البشرة ذات الألوان غير المتجانسة. وللبشرة الحساسة توجد أنواع من البرايمر مزودة بمعامل حماية من الشمس أو مواد فعالة تقاوم الشيخوخة.

وعن كيفية تطبيق البرايمر، أنه يتم توزيع البرايمر بشكل متساو على الجفن بأكمله بدءاً من منبت الرموش باتجاه الأعلى إلى الحاجب، ثم وضع ظلال الجفون المرغوبة.