الروح المرحة تعني علاقة زوجية طيّبة وناجحة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كنساس في الولايات المتحدة أن الحسّ الفكاهي للشريكين مهم جداً في العلاقة الزوجية.

ركز الباحث الرئيسي في الدراسة جيفري هول على نتائج دراسات سابقة تتناول تأثير حس الفكاهة على العلاقة بين الزوجين، وانتهى به الأمر يحلل معلومات خاصة بـ15 ألف شخص.

وتبيّن في نتائج تحليله لاحقاً أن الأزواج الذين صرّحوا بتمتعهم بأوقات طيبة ومرحة مع الشريك، وأنهم يعيشون حالات من الفرح والضحك، يشعرون بسعادة ورضى أكبر في الجزء الرومانسي من حياتهم الزوجية.

ولكن هول لفت إلى أن حس الفكاهة أو المزاح الذي يهدف إلى السخرية من الشريك أو الضحك منه له في المقابل تأثير شديد السلبية على العلاقة ويمكن أن يؤدّي إلى نفور الشريك وعدم رضاه عن العلاقة.

وأخيراً، رأى الباحث أن حس الفكاهة الإيجابي بين الزوجين وتأثيره غير مرتبطين بالأسلوب المستخدم للفكاهة والضحك، بل إن الأهم هو أن الشريك والحبيب هو الذي يلقيه أو يبادر به.