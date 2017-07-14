الروح المرحة تعني علاقة زوجية طيّبة وناجحة - صحيفة صدى الالكترونية

الروح المرحة تعني علاقة زوجية طيّبة وناجحة
وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كنساس في الولايات المتحدة أن الحسّ الفكاهي للشريكين مهم جداً في العلاقة الزوجية.
ركز الباحث الرئيسي في الدراسة جيفري هول على نتائج دراسات سابقة تتناول تأثير حس الفكاهة على العلاقة بين الزوجين، وانتهى به الأمر يحلل معلومات خاصة بـ15 ألف شخص.
وتبيّن في نتائج تحليله لاحقاً أن الأزواج الذين صرّحوا بتمتعهم بأوقات طيبة ومرحة مع الشريك، وأنهم يعيشون حالات من الفرح والضحك، يشعرون بسعادة ورضى أكبر في الجزء الرومانسي من حياتهم الزوجية.
ولكن هول لفت إلى أن حس الفكاهة أو المزاح الذي يهدف إلى السخرية من الشريك أو الضحك منه له في المقابل تأثير شديد السلبية على العلاقة ويمكن أن يؤدّي إلى نفور الشريك وعدم رضاه عن العلاقة.
وأخيراً، رأى الباحث أن حس الفكاهة الإيجابي بين الزوجين وتأثيره غير مرتبطين بالأسلوب المستخدم للفكاهة والضحك، بل إن الأهم هو أن الشريك والحبيب هو الذي يلقيه أو يبادر به.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد وهل في ذالك شك
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
دراسه متعوب عليها ههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
اضهرت مالم يضهر
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
ظ
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد مافيهاا كلااامم 😍😍💜💘
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 2 ساعتين
انشهددد الفكاهه توسع الصدر والخاطر
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13400 ] نشر منذ 2 ساعتين
أكيد صحيح ولا يكونوا منفسين 😅
ابو تركي[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 2 ساعتين
……..👉مجرد نقاط لا أكثر😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 60 دقيقة
هههههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2888 ] نشر منذ 17 دقيقة
اكيد حلوه😊مو مكشرين 24 ساعه هههه😂