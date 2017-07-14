طرق هامة للتعامل مع الزوج الخجول - صحيفة صدى الالكترونية

طرق هامة للتعامل مع الزوج الخجول
يؤثر الخجل على العلاقة بين الزوجين وخاصة المرأة تتأثر من خجل زوجها؛ لأنه في مخيلتها هو رمز القوة والشخصية الصلبة، فتنصدم من خجله الذي يترجم إلى سلوكات تزعجها، لكن الحل الذي يبقى أمامها كي تتغلب على هذا المشكل هو طريقة تعاملها معه وطرق معالجة الأمر حتى تنعم بحياة زوجية سعيدة رغم خجل زوجها.
ويقول ألفونسو بارستانو، إختصاصي الطب النفسي الإسباني، إن أفضل الطرق لكي تتغلبي على خجل زوجك هي:
– احتواء الزوج ومرعاة شعوره وعدم إحراجه.
– أظهري له إعجابك بالأشياء التي تميزه هذا يجعله يستعيد ثقته في نفسه ويتغلب على خجله.
– عدم تذكيره بأسباب خجله أو استخدام أسلوب العناد والشدة والضغط.
– ساعديه على التحاور واكسري جدار الخجل وذلك بمنحه الثقة من خلال إشعاره بالأريحية وعدم معارضته أو قمعه أو فرض رأيك وتجاوز آرائه.
– كوني أكثر جرأة أمامه لتكسري حاجز الخجل بينكما.
– لا تبالغي في مدحه أمام الآخرين فهذا يجعله أكثر خجلا.
– لا تستغلي خجله وتكوني مسيطرة، بل شاركيه القرارات التي تهم حياتكما المشتركة واتركي له فرصته في النقاش وإبداء رأيه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا سلام على التحليل هههههه
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماظنتي فيه رجال خجول
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويععع الله لايبلاني برجال كذااا 💔😏
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13400 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو لايق عليه الخجل اصلاً 😆
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11339 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا كان خجول فطلقيه وابحثي عن غيره
ابو تركي[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 2 ساعتين
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘
😂😂😂😂😂شريرة ماعندك وقت للمفاهمه
تذكرت سالفة ذيك اللي تقول (صكر) الباب وتعااال
يكفي حرف(ص) مرعب😂😂😜امزح معك
الله يسعدك دوم تستاهلين الخير💐
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 1 ساعة
ابوعمار
مافيه حل الا هيتس
نخلعه من جذوره
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه من جذورة قشران
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 55 دقيقة
مافيه الا كذا ي ابو تركي 😂😂😉😉
صكرر وبسس 😂🙈☻
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 54 دقيقة
ههههههه
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 41 دقيقة
يووووووووه
ياويلك ياروزا انتي واسووووم لو طحتو في زوج خجول 🙁🙁
عاد اذا استحى الزوج تصير مشكله حتى الاقشر هذاك ماعاد يرعص ولا
يتحرك
اخيييييه
حتى الاغراء والتفصيخ قدّامه مايثيره ولا ينفع فيه ، مافي حل الا التصفيق
ماااش
اذا ماصار الرجال متمرد والا مايشفي الغليل
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 30 دقيقة
فالك ماقبلناه
فالك بسروالك
يكفينا الشر
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 29 دقيقة
ههههه
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 9 دقائق
اللي في سروالي ماهو بفالي ، اللي بسروالي نكبة النكبات 😉😉😉
ومطيّر المنامات في الايام الجميلات
يهذّب النساء ويربيهن على الطاعات 😘😘😘