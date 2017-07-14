طرق هامة للتعامل مع الزوج الخجول - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

يؤثر الخجل على العلاقة بين الزوجين وخاصة المرأة تتأثر من خجل زوجها؛ لأنه في مخيلتها هو رمز القوة والشخصية الصلبة، فتنصدم من خجله الذي يترجم إلى سلوكات تزعجها، لكن الحل الذي يبقى أمامها كي تتغلب على هذا المشكل هو طريقة تعاملها معه وطرق معالجة الأمر حتى تنعم بحياة زوجية سعيدة رغم خجل زوجها.

ويقول ألفونسو بارستانو، إختصاصي الطب النفسي الإسباني، إن أفضل الطرق لكي تتغلبي على خجل زوجك هي:

– احتواء الزوج ومرعاة شعوره وعدم إحراجه.

– أظهري له إعجابك بالأشياء التي تميزه هذا يجعله يستعيد ثقته في نفسه ويتغلب على خجله.

– عدم تذكيره بأسباب خجله أو استخدام أسلوب العناد والشدة والضغط.

– ساعديه على التحاور واكسري جدار الخجل وذلك بمنحه الثقة من خلال إشعاره بالأريحية وعدم معارضته أو قمعه أو فرض رأيك وتجاوز آرائه.

– كوني أكثر جرأة أمامه لتكسري حاجز الخجل بينكما.

– لا تبالغي في مدحه أمام الآخرين فهذا يجعله أكثر خجلا.

– لا تستغلي خجله وتكوني مسيطرة، بل شاركيه القرارات التي تهم حياتكما المشتركة واتركي له فرصته في النقاش وإبداء رأيه.