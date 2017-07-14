6 أطعمة لعلاج آلام الدورة الشهرية وتحسين المزاج - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تشكو كثيرات من آلام الدورة الشهرية وآلامها، وهو ما تتكفل الأطعمة الصحية بمعالجته.

ليست كل الأطعمة على السواء، حتى وإن كانت صحية إلا أنه يمكنك علاج آلام الدورة الشهرية بها.

لذا، إليكِ أطعمة ومشروبات تساعدكِ على التخلص من آلام الدورة الشهرية :

1 – القرفة: مشروباً وتوابل. أضيفيها للطعام واشربي منقوعها؛ للتخلص من آلام الدورة الشهرية وموازنة السكر في دمكِ والتخلص من الدم الفاسد.

2 – الأطعمة الغنية بالأألياف: سواءً كانت خضروات أو فاكهة. احرصي على الغنية بالألياف منها مثل البطيخ والتفاح والفلفل الملون.

3 – الأطعمة الغنية بالحديد: والتي تعيد لدمكِ قوته كما تمدّ جسمكِ بالطاقة، مثل اللحوم والأسماك.

4 – الأفوكادو: يملك خواصاً مدهشة من حيث تقوية جسمكِ ومساعدته على النهوص بقوة رغم آلام الدورة الشهرية، كما يمدكِ بما تحتاجينه من دهون صحية وليونة.

5 – الحبوب الكاملة: مثل النخالة والقمح الكامل وغيرها، هذه من شأنها مساعدتكِ على الإخراج بسهولة كما تمدّ جسمكِ بعناصر غذائية مدهشة.

6 – مشتقات الألبان: التي تقوّي كتلتكِ العظمية وتمنحها مزيداً من القوة والقدرة على مواجهة آلام الدورة الشهرية ومتاعبها.