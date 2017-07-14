 6 أطعمة لعلاج آلام الدورة الشهرية وتحسين المزاج - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 14

    يوليو

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6 أطعمة لعلاج آلام الدورة الشهرية وتحسين المزاج

6 أطعمة لعلاج آلام الدورة الشهرية وتحسين المزاج
مليكة فؤاد(صدى):

تشكو كثيرات من آلام الدورة الشهرية وآلامها، وهو ما تتكفل الأطعمة الصحية بمعالجته.

ليست كل الأطعمة على السواء، حتى وإن كانت صحية إلا أنه يمكنك علاج آلام الدورة الشهرية بها.

لذا، إليكِ أطعمة ومشروبات تساعدكِ على التخلص من آلام الدورة الشهرية :

1 – القرفة: مشروباً وتوابل. أضيفيها للطعام واشربي منقوعها؛ للتخلص من آلام الدورة الشهرية وموازنة السكر في دمكِ والتخلص من الدم الفاسد.

2 – الأطعمة الغنية بالأألياف: سواءً كانت خضروات أو فاكهة. احرصي على الغنية بالألياف منها مثل البطيخ والتفاح والفلفل الملون.

3 – الأطعمة الغنية بالحديد: والتي تعيد لدمكِ قوته كما تمدّ جسمكِ بالطاقة، مثل اللحوم والأسماك.

4 – الأفوكادو: يملك خواصاً مدهشة من حيث تقوية جسمكِ ومساعدته على النهوص بقوة رغم آلام الدورة الشهرية، كما يمدكِ بما تحتاجينه من دهون صحية وليونة.

5 – الحبوب الكاملة: مثل النخالة والقمح الكامل وغيرها، هذه من شأنها مساعدتكِ على الإخراج بسهولة كما تمدّ جسمكِ بعناصر غذائية مدهشة.

6 – مشتقات الألبان: التي تقوّي كتلتكِ العظمية وتمنحها مزيداً من القوة والقدرة على مواجهة آلام الدورة الشهرية ومتاعبها.


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21 تعليق

[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 5 ساعات

عسى منتي من الحريم اللي يشتكن ياروزا منها ؟

[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 5 ساعات

ايييييييه
الله يأجرنا بس
ماتقول غير تسذا

[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 5 ساعات

فحطانيه ماذكروا السنوت اللي هاك اليوم نتناقش به هههههههههههخخخخ
حرام علاهم مااثبتوا دراستنا وحطوه

[ عدد التعليقات: 2888 ] نشر منذ 5 ساعات

ايه روزا😂والزنجبيل بعد والكمون مالهم حس😂😊والله اني كنت ناويه اريح اليوم من الصحيفه ولا اخش تعبنا ومليناتبين الصدق😂😊

[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 5 ساعات

برسل علاك ضبان ياروزا
كودها تزبّط الامور عندتس ولا عاد تشعرين بخفقان فالمسافل

[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 5 ساعات

لالا ياقخطانيه
تعلمي مني صامده جامده
هههههههههههه
وشهوله ضبان عوذه
مجنون انت ههههههههه

[ عدد التعليقات: 5221 ] نشر منذ 4 ساعات

3 – الأطعمة الغنية بالحديد🤔

أنا أقول ليش ماتأكل الحديد نفسهههه😹😹

[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 4 ساعات

كولي حديد اسومه
كود ترفض كبدك عن الغثيان
تعلمي من هالدراسه

[ عدد التعليقات: 13400 ] نشر منذ 4 ساعات

حلوو جداً وأهمها القرفه 👍

[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 4 ساعات

ماغيرر راقده ويادوب اتحركك 💔😴😅.
ماعندي شي بهه حديد ..
مير اللبن موجوود نجرب 😊💜

[ عدد التعليقات: 5221 ] نشر منذ 3 ساعات

الموضوع نسائي [ بحت ] هالبني آدم ويش جايبه هنا?🙈

لايكون من النوع اللي يقولون عنهم ثالث خواته🤔🤔

[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 39 دقيقة

د ي م
قلت أجي واشوف ان كان فيه وحده تشتكي من مسافلها والا تبي شي
نبا نساعدها ونمد لها يد العون
احيانا الوحده تحس بقشعريره وتركمشات فالمحاشم وتستحي تعلم احد
وانا بالخدمه ورهن الاشاره

[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 36 دقيقة

ههههههههه الله يقلعك يابرق دايم تبرق

[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 35 دقيقة

مسافلهاا ومحاشم ! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ياخخخيي مرات احسسكك جنؤبي علييك مفردات عجيبه
مندثرةة من مبطيي 😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 35 دقيقة

ههههههههههه
عوذه انك لزقة عنزروت
ومن بالله اللي بيشكي لك
طييييير بس وراك

[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 24 دقيقة

يقولون بعد الزواج تختفي الاوجاع
بسبب تغير التضاريس
هيتس سمعت من حريم مجربات
متري عاد هو صدز ولا هلس

[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 20 دقيقة

لا صدق ي بت .. قريت عن هالماضوع كثير ☺
وصديقاتي واخواتي يقولون نفس الحتسي 🚶🙈
.. ايامها تتغير .. والكمية برضه تقل .. وتجي وترؤح ولايحسون بألم 😴😏

[ عدد التعليقات: 9298 ] نشر منذ 13 دقيقة

فيه متلازمه اسمها (عسر الطمث)
تصيب نسبة من النساء تكون شديده جدا 😧😥
بحث لابد تدخل عاجل في الطوارئ من محاليل لتحسين الضغط ومسكنات لتخفيف الالم
اعراضها (الم شديد بالبطن والظهر، غثيان في بعض الاحيان مصحوب بالقيئ ،هبوط الضغط ، برودة الاطراف، انخفاض درجة حرارة الجسم حتى ٣٥)

.
.كل هالامور اعلاه تتوقف ع سمك البطانه المنسلخه طبعا تتفاوت من امراءه لا اخرى وبالتالي تتفاوت الاعراض وحدتها
.
.وهالشي يكون موجود بطبيعة المراءه لاتخففه لا مأكولات ولاغيره مثل ماتقدم الخبر اعلاه

[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 7 دقائق

عزّي عنكن عزااااه

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