6 أطعمة لعلاج آلام الدورة الشهرية وتحسين المزاج - صحيفة صدى الالكترونية

6 أطعمة لعلاج آلام الدورة الشهرية وتحسين المزاج
تشكو كثيرات من آلام الدورة الشهرية وآلامها، وهو ما تتكفل الأطعمة الصحية بمعالجته.
ليست كل الأطعمة على السواء، حتى وإن كانت صحية إلا أنه يمكنك علاج آلام الدورة الشهرية بها.
لذا، إليكِ أطعمة ومشروبات تساعدكِ على التخلص من آلام الدورة الشهرية :
1 – القرفة: مشروباً وتوابل. أضيفيها للطعام واشربي منقوعها؛ للتخلص من آلام الدورة الشهرية وموازنة السكر في دمكِ والتخلص من الدم الفاسد.
2 – الأطعمة الغنية بالأألياف: سواءً كانت خضروات أو فاكهة. احرصي على الغنية بالألياف منها مثل البطيخ والتفاح والفلفل الملون.
3 – الأطعمة الغنية بالحديد: والتي تعيد لدمكِ قوته كما تمدّ جسمكِ بالطاقة، مثل اللحوم والأسماك.
4 – الأفوكادو: يملك خواصاً مدهشة من حيث تقوية جسمكِ ومساعدته على النهوص بقوة رغم آلام الدورة الشهرية، كما يمدكِ بما تحتاجينه من دهون صحية وليونة.
5 – الحبوب الكاملة: مثل النخالة والقمح الكامل وغيرها، هذه من شأنها مساعدتكِ على الإخراج بسهولة كما تمدّ جسمكِ بعناصر غذائية مدهشة.
6 – مشتقات الألبان: التي تقوّي كتلتكِ العظمية وتمنحها مزيداً من القوة والقدرة على مواجهة آلام الدورة الشهرية ومتاعبها.
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 5 ساعات
عسى منتي من الحريم اللي يشتكن ياروزا منها ؟
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 5 ساعات
ايييييييه
الله يأجرنا بس
ماتقول غير تسذا
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 5 ساعات
فحطانيه ماذكروا السنوت اللي هاك اليوم نتناقش به هههههههههههخخخخ
حرام علاهم مااثبتوا دراستنا وحطوه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2888 ] نشر منذ 5 ساعات
ايه روزا😂والزنجبيل بعد والكمون مالهم حس😂😊والله اني كنت ناويه اريح اليوم من الصحيفه ولا اخش تعبنا ومليناتبين الصدق😂😊
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 5 ساعات
برسل علاك ضبان ياروزا
كودها تزبّط الامور عندتس ولا عاد تشعرين بخفقان فالمسافل
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 5 ساعات
لالا ياقخطانيه
تعلمي مني صامده جامده
هههههههههههه
وشهوله ضبان عوذه
مجنون انت ههههههههه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2888 ] نشر منذ 5 ساعات
هههه الله يسعدك ويوفقك ياروزا❤
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5221 ] نشر منذ 4 ساعات
3 – الأطعمة الغنية بالحديد🤔
أنا أقول ليش ماتأكل الحديد نفسهههه😹😹
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 4 ساعات
اخييييهه فاقعتن كببدييي ؤبي غثاءء مو طبيعيييي 💔💔💔😪😪
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 4 ساعات
كولي حديد اسومه
كود ترفض كبدك عن الغثيان
تعلمي من هالدراسه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13400 ] نشر منذ 4 ساعات
حلوو جداً وأهمها القرفه 👍
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 4 ساعات
ماغيرر راقده ويادوب اتحركك 💔😴😅.
ماعندي شي بهه حديد ..
مير اللبن موجوود نجرب 😊💜
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5221 ] نشر منذ 3 ساعات
الموضوع نسائي [ بحت ] هالبني آدم ويش جايبه هنا?🙈
لايكون من النوع اللي يقولون عنهم ثالث خواته🤔🤔
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 39 دقيقة
د ي م
قلت أجي واشوف ان كان فيه وحده تشتكي من مسافلها والا تبي شي
نبا نساعدها ونمد لها يد العون
احيانا الوحده تحس بقشعريره وتركمشات فالمحاشم وتستحي تعلم احد
وانا بالخدمه ورهن الاشاره
alfahd42[ عدد التعليقات: 7773 ] نشر منذ 36 دقيقة
ههههههههه الله يقلعك يابرق دايم تبرق
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 35 دقيقة
مسافلهاا ومحاشم ! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ياخخخيي مرات احسسكك جنؤبي علييك مفردات عجيبه
مندثرةة من مبطيي 😂😂😂😂😂
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 35 دقيقة
ههههههههههه
عوذه انك لزقة عنزروت
ومن بالله اللي بيشكي لك
طييييير بس وراك
روزا[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 24 دقيقة
يقولون بعد الزواج تختفي الاوجاع
بسبب تغير التضاريس
هيتس سمعت من حريم مجربات
متري عاد هو صدز ولا هلس
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8381 ] نشر منذ 20 دقيقة
لا صدق ي بت .. قريت عن هالماضوع كثير ☺
وصديقاتي واخواتي يقولون نفس الحتسي 🚶🙈
.. ايامها تتغير .. والكمية برضه تقل .. وتجي وترؤح ولايحسون بألم 😴😏
أمل الطيار[ عدد التعليقات: 9298 ] نشر منذ 13 دقيقة
فيه متلازمه اسمها (عسر الطمث)
تصيب نسبة من النساء تكون شديده جدا 😧😥
بحث لابد تدخل عاجل في الطوارئ من محاليل لتحسين الضغط ومسكنات لتخفيف الالم
اعراضها (الم شديد بالبطن والظهر، غثيان في بعض الاحيان مصحوب بالقيئ ،هبوط الضغط ، برودة الاطراف، انخفاض درجة حرارة الجسم حتى ٣٥)
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.كل هالامور اعلاه تتوقف ع سمك البطانه المنسلخه طبعا تتفاوت من امراءه لا اخرى وبالتالي تتفاوت الاعراض وحدتها
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.وهالشي يكون موجود بطبيعة المراءه لاتخففه لا مأكولات ولاغيره مثل ماتقدم الخبر اعلاه
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 7 دقائق
عزّي عنكن عزااااه