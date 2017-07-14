بالصور.. سمارت تطلق نسختي برابوس فورتو وفورفور Disturbing London - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بدأت مبيعات نسختي سمارت فورتو وفور فور Disturbing London في الوقت الحالي مع وصول أول سيارة من هذه السيارات في الشهر الجاري بسعر يبدأ من 15.895 استرليني للكوبيه فورتو و16.390 استرليني لفورفور.

وتعتمد النسخ الخاصة الجديدة على برابوس سبورت، وهذه النماذج الخاصة تتباهى بالطلاء الأسود مع لمسات وردية ذهبية وتجهيزات داخلية بنفس اللون مع محركات البنزين بشاحن توربيني بقوة 90 حصان ونظام نقل الحركة من ست سرعات مزدوج القابض. كما توجد تفاصيل أخرى بصورة قياسية من برابوس وحساسات ركن خلفية مع باقة تجهيزات بريميوم مع باقة سمارت وعجلة قيادة قابلة للتعديل ومقعد السائق القابل للتعديل، بالإضافة إلى المرايا الخارجية القابلة للتعديل كهربائيا.

وقال كريشان بودهاني رئيس سمارت بريطانيا “إن السيارتين تتويج لتعاوننا مع Disturbing London ويبدو كلاهما رائعاً بصورة لا تصدق ويسرني أننا تمكنا من التعاون مع هذه الشراكة الناجحة بالفعل وهو دليل على مصداقية علاقاتنا وأننا قادرون على تقديم نسخ إنتاج محدودة من موديلاتنا والتي نعرف أنها سوق تروق لجمهورنا “.