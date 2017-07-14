أودي S8 الجديدة تتمتع بمنظومة دفع بورشة توين تيربو - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بعد أن أطلقت أودي A8 الجديدة، فالسؤال في أذهان الجميع هو متى سنرى موديل S8 عالي الأداء الجديد، وماذا سيكون تحت غطاء محرك السيارة. ولا يمكننا الإجابة على السؤال الأول حتى الآن، ولكن تقارير تؤكد بعض الحكايات المثيرة للاهتمام حول النسخة الثانية، التي من المنتظر أن تأتي بمحرك بورشة وتقديم حتي نسخة هجينة من السيارة.

وقد استخدمت S8 السابقة محركV10 سعة 5.2 لتر مستعار من لامبورجيني جالاردو والنموذج الحالي يستخدم نفس المحرك في بنتلي كونتيننتال GT، وبالتالي فإن فكرة استخدام محرك بورشه لا تبدو غريبة جدا، وخاصة عندما تفكر في أن A8 الجديدة تشترك في قاعدة البناء مع باناميرا.

والمحرك الموجود في باناميرا والذي يقدم لموديل S8 هو محرك 4 لتر بشاحنين توربينيين V8 وبينما الموديل الحالي يقدم 513 حصان فمحرك باناميرا سيولد 550 حصان أو 680 مع تيربو S E-Hybrid. كما ذكرت التقارير أن S8 Plus يمكن أن يحل محلها S8 E-Tron باستخدام نظام الهجين من بورشة.