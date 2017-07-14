مبيعات BMW تسجل رقم قياسي خلال النصف الأول من العام - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كان النصف الأول من عام 2017 قياسياً لمجموعة BMW، التي باعت ما مجموعه مليون و220 و819 نسخة للعملاء في جميع أنحاء العالم، بزيادة 5 في المئة مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من عام 2016. وتركزت المبيعات في موديلات X1 و X5، التي سجلت 45.2 في المئة من المبيعات وبنسبة نمو 10.6 في المئة، في حين زادت مبيعات الفئة الأولي والفئة السابعة بنسبة 6.5 و 26.9 في المئة على التوالي.

وكانت مبيعات ميني نمت بنسبة 3.6 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بمجموعها 181.214 وحدة، وكان أيضا يونيو شهر قياسي لمبيعات الشركة البريطانية التي صدرت 39.443 سيارة على مستوى العالم. ولكن رولز رويس لم تحقق مبيعات جيدة وتراجعت المبيعات بنسبة 6.5 في المئة الى 1.575 سيارة، وذلك بسبب غياب فانتوم التي توقفت مبيعاتها مع التجهيز لتقديم جيل جديد لاول مرة في وقت لاحق هذا العام.

وتواصل المركبات الكهربائية التي تقدمها BMW الاستمتاع بالشعبية، وباعت مجموع 42.573 سيارة، تم شحنها من BMW iPerformance ومركبات ميني الكهربائية إلى أجزاء مختلفة من العالم في الأشهر الستة الأولى من 2017، بزيادة مذهلة 79.8 في المئة، مع مجموعة أتوقع أن تحقق 100.000 نسخة في عام 2017.

وتعتبر أوروبا أفضل الأسواق للمجموعة، وعلى الرغم من الركود الأخير في ألمانيا والمملكة المتحدة، فالمبيعات ارتفعت بنسبة 2.2 في المئة، وقد شهدت نموا ملحوظا بنسبة 18.4 في المئة في آسيا، نتيجة لإدخال X1 للصين مع الفئة الأولي الحصرية في الصين.