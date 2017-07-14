بالصور.. حصول مرسيدس E-Class على نظام تحكم بالصوت - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت مرسيدس عن سلسلة من التحديثات لموديلات E-Class مع تقديم الموديل الجديد من السيارة منذ عام ونصف، وكشفت شركة صناعة السيارات عن تجهيز السيارة مع نظام التحكم الصوتي Linguatronic وهو ما يمثل قفزة إلى الأمام. ويمكن استخدام النظام السابق فقط للتعامل مع وظائف الترفيه ولكن النظام الجديد يسمح للسائقين بضبط بعض الأمور مثل درجة حرارة المقصورة ووضع المقاعد بخاصية التسخين.

والنظام الجديد يمكن أيضا من تفعيل مذيب الصقيع علي النافذة الخلفية فضلا عن مختلف وسائل الراحة الأخرى و الإضاءة. كما يمكن للمستخدمين طلب معلومات متنوعة مثل مدى نطاق حركة السيارة والحد الأقصى للسرعة. ويدعم النظام المحدث أحد عشر لغة أخرى، وإلى جانب تكنولوجيا الصوت المحدثة، سيتم تقديم نموذج المواصفات الأوروبية مع نسخة جديدة من نظام الصوت Audio 20 بتكلفة 1155 دولار مع شاشة 12.3 بوصة وتحديث للنظام الترفيهي.

وسيتم تقديم كذلك خريطة الملاحة الجديدة لمرسيدس بنز SD مع وظيفة GPS وكذلك معلومات عن حركة المرور في الوقت الحقيقي وستقوم الشركة أيضا بتقديم نظام الاتصالات الهاتفية الجديد بسعر 802 دولار، ونظام اتصال LTE، وكذلك تقنية HD الصوتية.