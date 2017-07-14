بالصور.. حصول فورد ترانزيت Custom على مزيد من التكنولوجيا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بعد تقديم TOURNEO Custom المحسنة، قدمت فورد المعلومات الأولى عن نسخة الفان من السيارة ترانزيت Customالجديدة. وحصلت السيارة على تغييرات خارجية هي نفسها مطابقة لموديل TOURNEO Custom ، وهذا يعني تصميم الواجهة الأمامية الجديدة مع شبكة تهوية حصرية بثلاثة أذرع مع المصابيح الأمامية الجديدة LED DRLs ومصابيح زينون في الاصدارات الأعلى.

ومقصورة سيارة الركاب من فورد مطورة بالكامل بأحدث فلسفة داخلية للشركة مع عدادات خاصة وشاشة متدفقة تعمل باللمس لنظام المعلومات والترفيه وقالت فورد أن التصميم الداخلي الجديد الآن يقدم 25 لتر اضافية من امكانية التخزين في لوحة العدادات ووصفت الخامات الداخلية بأنها جذابة مع ألواح الأبواب بإعادة تصميم بالكامل إضافة للمزيد من خيارات التخزين ومقابض جديدة للأبواب.

وستواصل فورد ترانزيت Custom الجديدة استخدام أحدث ما وصلت إليه محرك الديزل EcoBlue ، بقوة في 105 و 130 و 170 حصان وتحسين كفاءة الوقود بنسبة 13 في المئة وزيادة عزم الدوران بنسبة 20 في المئة. والخيار الأكثر اقتصاداً للمجموعة إصدار Econetic بانبعاثات 148 جم / كم من الكربون وتحقيق استهلاك 5.7 لتر لكل 100 كم مع خاصية أوتو ستوب ستارت واطارات منخفضة المقاومة.

وهناك أيضا مجموعة واسعة من أنظمة مساعدة السائق، بما في ذلك ميزات التعرف علي اشارات المرور وتنبيه حركة المرور الخلفية، نظام ما قبل الاصطدام ونظام الكشف عن المشاة، ونظام مثبت السرعة التكيفي. أما أعلي اصداراتها سبورت بقوة 167 حصان فحصلت علي باقة خارجية جديدة وخطوط علي المحرك وفرش جلدي داخلي ومدخلات قماشية.