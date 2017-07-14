بالفيديو.. فضح جرائم الإرهابيين بالعوامية وداعميهم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

وثق حساب الردع السعودي مقطع فيديو يكشف ويفضح جرائم الارهابيين بالقطيف والعوامية تحديداً.

وتعرض الفيديو للتعريف بالأهداف الخبيثة لمثيري الفتن من المعتدين والمجرمين وإيضاح أن جل همهم هو إثارة القلاقل بالمنطقة وهو هدف يعز عليهم الوصول إليه بفضل الوعي لدى أبناء الوطن.

وبتسلسل زمني، حاول أعداء الوطن منذ اندلاع ما يسمى بالربيع العربي نقلها للداخل السعودي لولا الوعي المستنير لأبناء الوطن.

وأجج عدد من القيادات الإرهابية تلك الفتن وشحنوا المجرمين ضد الدولة حتى أنهم أطلقوا على المطلوبين خلال المواجهات مع رجال الأمن بـ ” الشهداء “.

كما كشف مقطع الفيديو اتصال العناصر الإجرامية بالتنظيم الإرهابي «داعش» وتطابقهم فكراً وهدفاً.

وأوضح أيضاً أن المضايقات وجرائم السطو والترويع طالت حتى المدنيين الآمنين، مبيناً مدى تماسك وتلاحم مجتمع القطيف ضد الأعمال الإرهابية ورفضها جملة وتفصيلاً.

وأزاح مقطع الفيديو النقاب عن عدد من الشخصيات والكيانات التى تقف وتؤازر الإرهاب وتناصب المملكة العداء، حيث دأبت على تحسين صورة تلك الفئة القليلة من الإرهابيين خدمة لأجندتها وأهدافها.