بالفيديو.. خمسيني يُنجز 2600 ضغطه في ساعة واحدة - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

نجح البريطاني كارلتون ويليامز 52 عاماً ، بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما قام بإنهاء 2682 ضغطه في غضون 60 دقيقة، محققاً بذلك أفضل رقم في ممارسة تمارين الضغط في العالم.

وقال وليامز متحدثاً عن تجربته: ” لقد فعلت ذلك لإثبات أنني الأفضل، في السنتين الماضيتين قمت بزيادة وتيرة التدريب لتحقيق هذا الرقم العالمي، وأنا سعيد جداً لأنني نجحت في ذلك ” .

وقد حاول وليامز تجاوز رقمه القياسي السابق الذي بلغ 2220 ضغطة في الساعة، من خلال بذلك جهود مضاعفة في التمرين في مركز للياقة البدنية في غرب أستراليا.

وظهر ويليامز في مقطع فيديو وهو يقوم بالضغط على مدى ساعة من الزمن، أخذ خلالها استراحات قصيرة للجلوس والتنفس.