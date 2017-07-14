بالفيديو.. خمسيني يُنجز 2600 ضغطه في ساعة واحدة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. خمسيني يُنجز 2600 ضغطه في ساعة واحدة
نجح البريطاني كارلتون ويليامز 52 عاماً ، بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما قام بإنهاء 2682 ضغطه في غضون 60 دقيقة، محققاً بذلك أفضل رقم في ممارسة تمارين الضغط في العالم.
وقال وليامز متحدثاً عن تجربته: ” لقد فعلت ذلك لإثبات أنني الأفضل، في السنتين الماضيتين قمت بزيادة وتيرة التدريب لتحقيق هذا الرقم العالمي، وأنا سعيد جداً لأنني نجحت في ذلك ” .
وقد حاول وليامز تجاوز رقمه القياسي السابق الذي بلغ 2220 ضغطة في الساعة، من خلال بذلك جهود مضاعفة في التمرين في مركز للياقة البدنية في غرب أستراليا.
وظهر ويليامز في مقطع فيديو وهو يقوم بالضغط على مدى ساعة من الزمن، أخذ خلالها استراحات قصيرة للجلوس والتنفس.
برق[ عدد التعليقات: 10169 ] نشر منذ 6 ساعات
ياموت بعض الحريم علاه 😉😉
هذه لا. يكلّ ولا يملّ 😋😋😋
ابك ساعه 🤔🤔🤔🤔🤔 حنا عشر دقايق ثم ينجطل الواحد ماتقول
الا عجل البحر ولا يقوم الا بعد ساعتين ،، واللي عندنا بعمره يصلي على
كرسي واذا جلس او قام له ونيين وزحير
اهب ياهالنصراني ، هذه وهو ماشرب حليب البل ولا عرف القرص والسمن😤😤😤
alfahd42[ عدد التعليقات: 7777 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين ذا من شيبانا هههههه حتى شبابنا
alfahd42[ عدد التعليقات: 7777 ] نشر منذ 2 ساعتين
برق والقرني اللي يسوون كل شي مايقدرون يضغطون ميه بس ههههه احبكم يابريق ويا قويهرهم