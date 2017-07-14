بالفيديو.. زعيم نيجيري يمارس طقوساً غريبة أثناء صعوده للطائرة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، يٌظهر أحد الزعماء النيجيريين وهو يؤدي طقوساً روحية غريبة أثناء صعوده على متن طائرة كندية.

كان إديي إيتان أوجونوسي، المليونير البالغ من العمر 42 عاماً، والزعيم الروحي لشعب اليوروبا النيجيري، يسافر مع مجموعة من مرافقيه في رحلة متجه إلى أونتاريو بكندا يوم الثلاثاء الماضي، عندما بدأ بأداء طقوس روحية داخل الطائرة.

وتظهر اللقطات التي صورها راكب لم يكشف عن اسمه، الزعيم إديي وهو يصعد على متن الطائرة مع مجموعة من مساعديه، بالزي الإفريقي التقليدي، قبل أن يبدأ بهز الخشخيشات فوق رأسه حتى وصل إلى مقعده.

ويذكر بأن الزعيم إديي يتمتع بمكانة عالية جداً في بلاده، إذ يعتبر الزعيم الأكثر قوة وتأثيراً بين شعب اليوروبا الذي يقطن جنوب غرب نيجيريا، ويعتبر ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد بعد الهوسا فولاني. ويسيطر عرق اليوربا على ست ولايات في جنوب غرب نيجيريا، ويبلغ عدد السكان هناك نحو 40 مليون نسمة.

وعلى الرغم من أن البريطانيين قد قلصوا من سلطات زعماء اليوروبا أثناء حكمهم للبلاد، إلا أنهم ما زالوا يعتبرون أمناء على الثقافة النيجيرية، ويمارسون نفوذهم على شؤونهم المحلية.

من الجدير بالذكر بأن الزعيم إديي ولد في السابع عشر من أكتوبر عام 1974، وهو أصغر الزعماء المحليين في نيجيريا .