أبرز تعليمات اللوائح الجديدة لبرنامج الابتعاث - صحيفة صدى الالكترونية

أصدرت وكالة وزارة التعليم لشؤون الابتعاث ملخص تعليمات إجراءات المرحلة الـ12 من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، حيث تضمنت التعليمات 14 نقطة تخص الإجراءات التي يتبعها المرشح للابتعاث وكذلك آلية الاعتذار عن الترشح إلكترونياً.

وأوضحت التعليمات أن تأجيل البعثة إجراء خاص بالمبتعث في دولة الابتعاث وليس للمرشحين، كما اعتبرت عدم تمكن المرشح من إصدار قرار ابتعاثه قبل إغلاق السنة انسحاباً، مبينةً أن الضمان المالي الذي تمنحه الوكالة للمرشحين غرضه مساعدة المرشح للحصول على القبول، وخطاب السفارة يمنح لغرض تسهيل الحصول على التأشيرة مع إعفاء المرشحين للدراسة في أمريكا وكندا من هذا الخطاب.

وشددت التعليمات على أن يقوم المرشح بتقديم طلب إصدار قرار الابعتاث بنفسه، مع ضرورة الحصول على القبول وتأشيرة السفر واستكمال متطلبات إصدار القرار المدونة على صفحة البرنامج، داعيةً المرشحين إلى المبادرة في القيام بإجراءات السفر بدءاً من القبول وانتهاءاً بتذكرة الطيران قبل إغلاق السنة.

ونوهت بأن الخدمات الإلكترونية المتاحة للمرشحين للبرنامج تشمل خدمة الاستفسار شريطة أن يكون السؤال مكتوباً بلغة واضحة ودقيقة، وكذلك خدمة إلغاء البعثة لمن يريد أن يعتذر من المرشحين.