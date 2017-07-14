بالصور.. احتجاجات فرنسيين ضد زيارة ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

نفذ عدد من النشطاء الفرنسيين، أمس الخميس، وقفة احتجاجية فى العاصمة الفرنسية ” باريس ” ، ضد زيارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إلى فرنسا، تزامنا مع لقائه نظيره الفرنسى.

وقال ترامب فى مؤتمر صحفى مشترك مع إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، : ” علاقاتنا مع فرنسا قوية وسننظر فى خلافاتنا حول اتفاقية باريس المناخية “

و لفت الرئيس الأمريكى، أن أمريكا وفرنسا تجمعهما علاقات لن تنكسر، مضيفاً: ” فرنسا ساعدتنا على تحقيق الاستقلال وحاربت بجانبنا.. والحرية سيكون لديها بلد “.

وأشار أيضاً أنه يتم مواجهة تهديدات من دول وكيانات مارقة تدعم الإرهاب، مثل إيران وسوريا وكوريا الشمالية وغيرها، بالإضافة لتهديدات من تنظيمات إرهابية تشن حرباً على أرواح المدنيين.