 مصرع 11 طفلا في حفل عيد ميلاد بالمكسيك - صحيفة صدى الالكترونية

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مصرع 11 طفلا في حفل عيد ميلاد بالمكسيك

مصرع 11 طفلا في حفل عيد ميلاد بالمكسيك
مكسيكو سيتي(صدى):

قتل 11 طفلا  في هجوم مسلح على حفل عيد ميلاد لأطفال في مدينة تيسايوكا بوسط ولاية هيدالجو في المكسيك.

وعثرت الشرطة على ثلاث أطفال أحياء في موقع الحادث، لكن 11 طفلا شاركوا في الحفل لقوا حتفهم جميعا على يد مسلحين ملثمين.

وذكرت أن الحادث وقع في خيمة احتفال أقامتها عائلة خارج منزلها في منطقة سكنية بالمدينة.

يذكر أن المكسيك تشهد مؤخرا تصاعدا في معدلات العنف بسبب الصراع الدائر بين عصابات تجارة المخدرات.

وسجل شهر مايو الماضي مقتل 2186 شخصا، بمعدل 70 قتيلا في اليوم الواحد.

 


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