عامل يعلق داخل ماكينة صراف آلي - صحيفة صدى الالكترونية

تكساس(صدى):

علق عاملا بأحد البنوك بولاية تكساس الأمريكية داخل ماكينة للصرف الآلى، حيث كان يقوم بتغذيتها بالأموال من بابها الخلفى.

وأرسل العامل المحتجز داخل الماكينة استغاثات مكتوبة على قصاصات ورقية لمستخدمى الماكينة، فى واقعة قد تكون الأولى من نوعها.

وتدخلت شرطة ولاية تكساس وأنقذت العامل المحتجز بإخراجه من قلب الماكينة.

وقع الحدث تحديداً في مدينة كوربوس كريستى، بولاية تكساس، وقالت صحيفة ” ذا تليجراف ” البريطانية، اليوم الخميس، إن أحد العاملين – لم تذكر اسمه – بخزينة فرع بنك أمريكا، علق داخل ماكينة الصرف أثناء عمله، مشيرة إلى أن العامل لم يكن يحمل هاتفه فى ذلك الوقت، كما لم يمكن سماع صوته من خلال الماكينة.

وتوصل العامل، إلى حيلة، عبر كتابة قصاصات ورقية يطلب فيها المساعدة، وإرسالها للعملاء من خلال الفتحة الخاصة بالإيصالات فى ماكينة الصرف.

وظن بعض العملاء – الذين تلقوا هذه الاستغاثات – أنها مزحة، لكن أحد الأشخاص اتصل بالشرطة، والتى حضرت إلى الموقع وأنقذت العامل الذى ظل هناك لساعتين.