الرئيس الفلسطيني يلتقي المبعوث الروسي الخاص بالشرق الأوسط - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في مدينة رام الله، المبعوث الروسي الخاص بالشرق الأوسط سيرجي فيرشينين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني أطلع فيرشينين خلال اللقاء على آخر مستجدات المسيرة السلمية.

وأكد الرئيس عباس أن الجانب الفلسطيني لديه الاستعداد الكامل للتعاون لإنجاح الجهود الحالية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار، وفق مبدأ حل الدولتين لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، مشدداً على رفضه الكامل لكافة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، وسن القوانين المخالفة للقانون الدولي، والرامية لإفشال الجهود الأميركية، والإصرار على مواصلة سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية، المدانة دوليًا.

من جانبه، أكد المسؤول الروسي دعم بلاده الكامل لكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار وفق حل الدولتين، ودعم الجهود الفلسطينية.