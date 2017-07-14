أردوغان فصل 7.6 ألف فردا من الجيش بينهم قيادات بعد محاولة الانقلاب - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

كشفت مصادر مطلعة أن القوات المسلحة التركية فصلت 7 آلاف و655 فردًا من صفوفها فى أعقاب محاولة الانقلاب التى تعرضت لها تركيا فى 15 يوليو 2016.

وأكدت المصادر فصل عدد كبير من صفوفها فى القوات الجوية والبحرية فى أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة فى 15 يوليو الماضي، وأن عدد المفصولين وصل إلى 7 آلاف و655 فردًا فى صفوفها بدرجات مختلفة، من بينهم 150 برتبة لواء، و4 آلاف و287 ضباطًا برتب مختلفة، بالإضافة إلى إبعاد 786 فردًا عن العمل بشكلٍ مؤقت خلال عامٍ واحد.

وبلغ عدد المفصولين من القوات البرية 4 آلاف و807، من بينهم 2000 و538 ضابطا، و7 جنرالات و1016 صف ضابط، و1087 جنديًا متخصصًا، و73 عاملاً، بالإضافة إلى إبعاد 140 فردًا عن العمل بشكلٍ مؤقت.

أمَّا القوات البحرية فقد بلغ عدد المفصولين في صفوفها 1102 فرد من بينهم 31 أميرالاً و646 ضابطا، و368 ضابط صف، و30 جنديا متخصصا، و27 عاملا وموظفا، بالإضافة إلى إبعاد 231 فردًا من بينهم 121 من قيادة القوات البحرية.

بينما سجلت القوات الجوية فصل 1752 فردًا من صفوفها، من بينهم 32 جنرالا، و1103 ضباط، و536 ضابط صف، و55 جنديا متخصصا، و26 عاملا وموظفا، بالإضافة إلى إبعاد 415 فردًا من صفوفها بشكلٍ مؤقت.