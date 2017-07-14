نصيحة الراجحي لمن يفكر في جمع المال - صحيفة صدى الالكترونية

نصيحة الراجحي لمن يفكر في جمع المال
حث رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي من له مال، إلا يفكر كيف يجمعه، ليقسم على ورثته بعد موته، ناصحًا بأن يجعل من ماله عمل نافع في حياته وبعد موته.
وقال الراجحي عبر حسابه بـ ” تويتر ” اليوم الخميس: على من له مال ألا يفكر فقط كيف يجمعه ليقسم بعده على الورثة! ليكن له عمل نافع في حياته وبعد موته؛ فبقدر الهم تسمو المهمة وتكبر.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17321 ] نشر منذ 8 ساعات
هههههههه هههههههههه
لو اعلق يعم سليمان
بيرتفع ضغطك
لكن تدري ابسكت
واقول الله يجزاااك خير على النصيحة
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
الواقع[ عدد التعليقات: 4716 ] نشر منذ 8 ساعات
يا رجل اعمل شركات وبنوك جديدة توضف ابناء السعودية بدل بيعهم شاهي الجمر في الحر هؤلاء التجار امرهم غريب ودعمهم خجول جدا بالنسبة لثرواتهم التي هي بمثابة ميزانيات دول وبعد ذلك يضنون انهم اذكى وأفضل البشر على الإطلاق
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29460 ] نشر منذ 8 ساعات
مشكور بارك الله فيك ,,
الشاهين[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يحسن خاتمتنا . متعك الله بالمال وبه فكرت بالدنيا والاخرة . ونحن الأقساط معلقة بنا الى يوم نلقى وجه الله .والله اعلم من يعفو عنا . قل الحمدللة ؟ الله اعلم بحالنا .
صداوي[ عدد التعليقات: 1128 ] نشر منذ 7 ساعات
طيب كيف جمعت المال
ابي وظيفة ياعالم[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 6 ساعات
ليتك ماحكيت عاطلين عاطلين عاطلين
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3725 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يطول بعمرك على الطاعة
مغرد[ عدد التعليقات: 522 ] نشر منذ 3 ساعات
يا رجال الله يعين على فكره من وين جتك الثروه لا تقول كنت تبيع سمك المهم عندى الف ريال وتسعنا ئه وتسعه وتسعين لا تروح حا فضوا عليها