نصيحة الراجحي لمن يفكر في جمع المال - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حث رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي من له مال، إلا يفكر كيف يجمعه، ليقسم على ورثته بعد موته، ناصحًا بأن يجعل من ماله عمل نافع في حياته وبعد موته.

وقال الراجحي عبر حسابه بـ ” تويتر ” اليوم الخميس: على من له مال ألا يفكر فقط كيف يجمعه ليقسم بعده على الورثة! ليكن له عمل نافع في حياته وبعد موته؛ فبقدر الهم تسمو المهمة وتكبر.