 نصيحة الراجحي لمن يفكر في جمع المال - صحيفة صدى الالكترونية

  • الجمعة 14

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. نصيحة الراجحي لمن يفكر في جمع المال

نصيحة الراجحي لمن يفكر في جمع المال

نصيحة الراجحي لمن يفكر في جمع المال
عادل الحربي(صدى):

حث رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي من له مال، إلا يفكر كيف يجمعه، ليقسم على ورثته بعد موته، ناصحًا بأن يجعل من ماله عمل نافع في حياته وبعد موته.

وقال الراجحي عبر حسابه بـ ” تويتر ” اليوم الخميس: على من له مال ألا يفكر فقط كيف يجمعه ليقسم بعده على الورثة! ليكن له عمل نافع في حياته وبعد موته؛ فبقدر الهم تسمو المهمة وتكبر.


الوسوم:, , ,

8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4716 ] نشر منذ 8 ساعات

يا رجل اعمل شركات وبنوك جديدة توضف ابناء السعودية بدل بيعهم شاهي الجمر في الحر هؤلاء التجار امرهم غريب ودعمهم خجول جدا بالنسبة لثرواتهم التي هي بمثابة ميزانيات دول وبعد ذلك يضنون انهم اذكى وأفضل البشر على الإطلاق

[ عدد التعليقات: 29460 ] نشر منذ 8 ساعات

مشكور بارك الله فيك ,,

[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 7 ساعات

الله يحسن خاتمتنا . متعك الله بالمال وبه فكرت بالدنيا والاخرة . ونحن الأقساط معلقة بنا الى يوم نلقى وجه الله .والله اعلم من يعفو عنا . قل الحمدللة ؟ الله اعلم بحالنا .

[ عدد التعليقات: 1128 ] نشر منذ 7 ساعات

طيب كيف جمعت المال

[ عدد التعليقات: 3725 ] نشر منذ 6 ساعات

الله يطول بعمرك على الطاعة

[ عدد التعليقات: 522 ] نشر منذ 3 ساعات

يا رجال الله يعين على فكره من وين جتك الثروه لا تقول كنت تبيع سمك المهم عندى الف ريال وتسعنا ئه وتسعه وتسعين لا تروح حا فضوا عليها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *