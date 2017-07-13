بالفيديو.. سيارة ترمي مخلفات في وادي نجران ومواطن يصورها - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

وثق مواطن بالفيديو سيارة كبيرة تابعة لإحدى الشركات ترمي مخلفاتها في وادي نجران في وضح النهار.

ويظهر الفيديو الذي تناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي السيارة وقد فتح عامل أبوابها الخلفية، واخد يلقى ببعض المخلفات في وادي نجران، وسط غياب للرقابة.

بدورهم طالب النشطاء بسرعة القبض على قائد هذه السيارة والتوصل للشركة التي يعمل فيها ومعاقبتها.