⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. أمير مكة للمواطنين: " ارفع رأسك أنت سعودي " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أمير مكة للمواطنين: ” ارفع رأسك أنت سعودي “
بعث الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رسالة اعتزاز بالمواطن السعودي والعمل بالمملكة.
جاء ذلك على هامش حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من سوق عكاظ، واصفا الدورة الحالية من السوق بالإبداع والتميز.
وقال الفيصل في تصريحات صحفية موجها حديثه للمواطن السعودي: ” أعتز بالمواطن السعودي وأعتز بالعمل السعودي، وارفع رأسك انت سعودي ” .
#فيديو 🎥#خالد_الفيصل بعد افتتاح #سوق_عكاظ :
باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين، اشكر كل من ساهم في هذا المظهر الإبداعي الفريد.#إمارة_مكة pic.twitter.com/D906Jq8Po8
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) July 13, 2017
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17321 ] نشر منذ 9 ساعات
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
قسم بالله أنه فخر وعز
يااخوان قارن نفسك بمواطنين بقية الدول
وشف شلون تسجد لله حمد وشكر
أنك سعودي🇸🇦🇸🇦🇸🇦😘