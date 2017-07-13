⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. أمير مكة للمواطنين: " ارفع رأسك أنت سعودي " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بعث الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رسالة اعتزاز بالمواطن السعودي والعمل بالمملكة.

جاء ذلك على هامش حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من سوق عكاظ، واصفا الدورة الحالية من السوق بالإبداع والتميز.

وقال الفيصل في تصريحات صحفية موجها حديثه للمواطن السعودي: ” أعتز بالمواطن السعودي وأعتز بالعمل السعودي، وارفع رأسك انت سعودي ” .