بالفيديو.. الأمير عبدالرحمن يوجه الجنود بإستبدال أطلق بـ «الله أكبر» - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الأمير عبدالرحمن يوجه الجنود بإستبدال أطلق بـ «الله أكبر»
تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز- رحمه الله- يوجه بعض أفراد القوات المسلحة باستبدال عبارة ” أطلق ” لحظة إطلاق النار بـ ” الله أكبر ”
وكان الأمير عبدالرحمن قد فارق الحياة اليوم في أحد مستشفيات العاصمة الرياض،وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الجمعة الموافق 20 / 10 / 1438هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
زائر[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 9 ساعات
رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته .
الجهني[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 8 ساعات
رحمك اللة
عبود[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 8 ساعات
ألله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه