 بالفيديو.. الأمير عبدالرحمن يوجه الجنود بإستبدال أطلق بـ «الله أكبر» - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. الأمير عبدالرحمن يوجه الجنود بإستبدال أطلق بـ «الله أكبر»

بالفيديو.. الأمير عبدالرحمن يوجه الجنود بإستبدال أطلق بـ «الله أكبر»
عادل الحربي(صدى):

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز- رحمه الله- يوجه بعض أفراد القوات المسلحة باستبدال عبارة ” أطلق ”  لحظة إطلاق النار بـ ” الله أكبر ”

وكان الأمير عبدالرحمن قد فارق الحياة اليوم في أحد مستشفيات العاصمة الرياض،وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الجمعة الموافق 20 / 10 / 1438هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 9 ساعات

رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته .

[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 8 ساعات

رحمك اللة

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 8 ساعات

ألله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه

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