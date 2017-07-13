بالفيديو.. الأمير عبدالرحمن يوجه الجنود بإستبدال أطلق بـ «الله أكبر» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز- رحمه الله- يوجه بعض أفراد القوات المسلحة باستبدال عبارة ” أطلق ” لحظة إطلاق النار بـ ” الله أكبر ”

وكان الأمير عبدالرحمن قد فارق الحياة اليوم في أحد مستشفيات العاصمة الرياض،وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الجمعة الموافق 20 / 10 / 1438هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.