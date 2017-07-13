⁠⁠⁠⁠⁠" مالبورو " تشن حملة سرية لإفساد معاهدة منظمة الصحة - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

تشن شركة فيليب موريس إنترناشونال، التي تبيع سجائر مارلبورو، حملة سرية لإفساد معاهدة منظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين، والتي تهدف لإنقاذ الأرواح من خلال كبح استخدام التبغ.

وكشفت وثائق داخلية لدى فيليب موريس إنترناشونال، إلى جانب تقارير من 14 بلدا عن عملية ضغط سرية تمتد من الأمريكتين وحتى أفريقيا وآسيا، وفق ” رويترز ” .

وفي رسائل بريد إلكتروني داخلية، ينسب مسؤولون في فيليب موريس الفضل لأنفسهم في تخفيف إجراءات لمكافحة التدخين في اجتماع يعقد كل عامين لاتفاقية مكافحة التبغ المعروفة باسم الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.

وتشمل آلاف الصفحات من الوثائق خطط الفيليب موريس تهدف إلى تشكيل ” فريق مشروع عالمي بهدف الفحص الدقيق ” للمدافعين عن مكافحة التبغ.

وتقول فيليب موريس التي تبيع سجائر مارلبورو وأنواعا أخرى خارج الولايات المتحدة، إنه لا يوجد خطأ في تحاور مسؤوليها مع مسؤولي الحكومات.

وقال توني سنايدر نائب رئيس الاتصالات في فيليب موريس إنترناشونال ” كشركة في صناعة تخضع لقواعد تنظيمية مشددة فإن التحدث مع الحكومات جزء من عملنا اليومي ” .

وفي حين أن الشركة تستهدف مؤتمرات المعاهدة التي يتم فيها التفاوض على الإجراءات المناهضة للتبغ، فهي تتدخل أيضا على مستوى كل دولة حيث يتم اختيار المندوبين إلى المعاهدة وسن القوانين المناهضة للتبغ.