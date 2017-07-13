⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. " الحربي " قصة طفل استحق لقب " خليفة القصبي " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

لقب الطفل «محمد الحربي»، بخليفة ” القصبي ” لموهبته التي ظهرت في كثير من الأعمال المسرحية، رغم عدم تجاوز عمره الـ7 سنوات.

وقال ” الحربي ” ، إن والدته حنان الحربي هي من اكتشفت موهبته بمساعدة عبد الغني الحادي، ليبدأ صناعة النجومية بالوقوف على خشبة المسرح، ثم انتقل منها إلى الشاشة.

شارك الحربي بمسلسل شباب البومب بحلقات خالي يوسف، كذلك سناب شاف بحلقة ظرف خاص، وسلفي 3 بحلقتي عبودي الخجول والنظام، إلى جانب مسلسل العاصوف الذي أدى فيه دور الفتى الذي لا يتكلم، واصفاً إياها بالتجربة الممتعة.

ويتمنى الحربي أن يحظى بفرص أوفر ومساحة أوسع لإظهار مواهبه التي لم تكتشف بعد، مؤكداً أنه باقٍ في مجال التمثيل مهما تقدم في العمر، حيث لا يجد لموهبته التمثيل بديلاً.

وقد فاز الحربي بجائزة أفضل ممثل بمسرحية “ نادر ” ، والفصول الأربعة، فضلاً عن دروع تكريمية عدة تلقاها نظير إبداعه في مجال التمثيل المسرحي، علماً أنه عضو في جمعية الثقافة والفنون.