بالصور.. سجون الباحة تختتم المعرض الفني للنزلاء والنزيلات - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

اختتمت سجون منطقة الباحة المعرض الفني للنزلاء والنزيلات الذي افتتحه سعادة العقيد معيض بن احمد القحطاني والذي أقيم في غابة رغدان ضمن فعاليات التنشيط السياحي لمنطقة الباحة.

استمر المعرض أربعة أيام وصاحب المعرض كلمات وعظية ومسابقات ترفيهية ومحاضرات تعريفية بإعمال السجون والبرامج التي تقدم للنزلاء والنزيلات نال المعرض والبرامج المصاحبة له استحسان الزائرين.

وقدموا الشكر والثناء لمديرية سجون المملكة على ماتوليه من رعاية لإبنائنا وبناتنا والنزيلات ووجهوا رسائل إيجابية مؤثرة للنزلاء والنزيلات من خلال لوحات تم وضعها في المعرض لهذا الهدف وسوف تعرض للنزلاء والنزيلات وطالبوا بإستمرار مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي توضح البرامج التي تقدم للنزلاء والنزيلات.

