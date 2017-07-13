ميركل تطالب بزيادة الضغط الدولي على كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

حثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، المجتمع الدولي على ممارسة المزيد من الضغط على كوريا الشمالية في ظل تجاربها الصاروخية.

وانتقدت ميركل خلال استقبالها لأعضاء السلك الدبلوماسي، اليوم الخميس في قصر ميزيبرج، مقر ضيافة الحكومة الألمانية، مواصلة نظام بيونجيانج لبرنامجها النووي بالمخالفة للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بالتجربة الصاروخية التي أجرتها بيونغيانغ مؤخراً، قالت ميركل إن “ هذه التجربة استفزاز آخر وتهديد حقيقي للسلام في المنطقة وخارجها ” .

ورأت ميركل أن “ من واجب المجتمع الدولي الوقوف معاً بحزم، وزيادة الضغط على كوريا الشمالية ” .

وكانت كوريا الشمالية، أجرت قبل فترة قصيرة لأول مرة تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات يمكن أن يصل إلى الأراضي الأمريكية.

وطالبت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية خلال قمة العشرين يومي الجمعة والسبت الماضيين في هامبورغ، بفرض عقوبات جديدة على القيادة الشيوعية في بيونج يانج.

يذكر أن التجارب الصاروخية المتكررة لكوريا الشمالية تخالف القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.