هيئة حقوق الإنسان تبدي ملاحظاتها على السجون ودور التوقيف - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

رصدت هيئة حقوق الإنسان بعض الملحوظات على السجون العامة وسجون المباحث ودور التوقيف ومؤسسات رعاية الفتيات ودور الملاحظة الاجتماعية.

وأوضحت الهيئة أنه خلال أكثر من 850 زيارة قامت بها للسجون ودور التوقيف خلال العام الماضي 2016م في مختلف مناطق المملكة ،لاحظت اكتظاظ عدد من السجون ودور التوقيف بالنزلاء بما يتجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لها، بالإضافة إلى تجاوز مدد التحقيق للمدد النظامية في بعض القضايا، وكذلك تأخر البت في بعض القضايا؛ لتباعد مواعيد الجلسات، وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية.

وأكدت الهيئة أنها عملت على معالجة هذه ملاحظات التي رصدتها بالتعاون مع الأجهزة المعنية.