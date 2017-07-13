مختار فلاتة: لا أمتلك أي حسابات على مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

مختار فلاتة: لا أمتلك أي حسابات على مواقع التواصل
أكد مختار فلاتة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أنه لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونفى المركز الإعلامي لنادي الهلال الخميس، اليوم، وجود أية حسابات لمختار فلاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقل مختار فلاتة، في موسم الانتقالات الصيفية الجاري إلى الهلال، قادمًا من الاتحاد، ويوجد مع فريقه هذه الأيام في النمسا، ضمن المعسكر الاستعدادي للموسم الجديد.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5186 ] نشر منذ 6 ساعات
يارجال أنت الرابح السوشيال ميديا ماوراها إلا الغثا و الصداع🤕
كثير بسببها أستخفوا وصابهم هوووس وراحوا مجانين😂😂