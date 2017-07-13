مختار فلاتة: لا أمتلك أي حسابات على مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكد مختار فلاتة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أنه لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى المركز الإعلامي لنادي الهلال الخميس، اليوم، وجود أية حسابات لمختار فلاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقل مختار فلاتة، في موسم الانتقالات الصيفية الجاري إلى الهلال، قادمًا من الاتحاد، ويوجد مع فريقه هذه الأيام في النمسا، ضمن المعسكر الاستعدادي للموسم الجديد.