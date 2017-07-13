فرحة عارمة لجماهير العين الامارتي بعد التمسك بعموري - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

عبرت جماهير نادي العين الإماراتي عن سعادتها الغامرة،بعد رفض إدارة ناديها العرض الرسمي المقدم من نادي نيس الفرنسي لأجل إبرام صفقة النجم الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن الشهير بـ (عموري) .

وأرسل نيس الفرنسي خطاباً إلى إدارة نادى العين، يطلب فيه استعارة عموري لمدة موسم واحد مع وجود بند بأحقية الشراء، طالباً في الوقت ذاته من إدارة العين تحديد المقابل المادي من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

لكن ادارة العين أكدت أنها في حاجة ماسة إلى خدمات عموري سواء في المنافسات المحلية الإماراتية أو عبر مباريات دوري أبطال آسيا للأندية.