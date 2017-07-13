بالفيديو.. خال " عروس بيشة " يروي تفاصيل الحادث المأساوي - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

روى سعد شميلي الحارثي خال عروس بيشة التي توفيت منذ يومين متأثرة بالإصابات الخطيرة التي لحقت بها جراء الحادث المروري التي تعرضت له رفقة عريسها تفاصيل ذلك الحادث.

وقال إن الأسرة كانت تحضر للاحتفال بزواج العروسين الخميس الماضي، غير أن الحادث حول الفرح إلى حزن.

وأوضح الحارثي، أن وقع الخبر كان مفجعًا لأهل العروسين، حيث أنهما قريبان ابنا خالة.

وأكد أن الفقيد عبدالله بن فهد الدوسري كان رجلًا منتظمًا ومنضبطًا في قيادة السيارة،لكن قضاء الله لا مرد له.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” أخباركم ” المذاع على قناة المجد الفضائية.