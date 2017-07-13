الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود - صحيفة صدى الالكترونية

الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الخميس الموافق 19 / 10 / 1438هـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الجمعة الموافق 20 / 10 / 1438هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ، وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29460 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ,, آمين ,,
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3725 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يرحمه ويجعله بجنات النعيم
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 7 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمه ويغمد روحه الجنه .