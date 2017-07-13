 الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود - صحيفة صدى الالكترونية

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الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود
واس(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الخميس الموافق 19 / 10 / 1438هـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه – إن شاء الله – بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الجمعة الموافق 20 / 10 / 1438هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ، وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29460 ] نشر منذ 10 ساعات

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 3725 ] نشر منذ 10 ساعات

الله يرحمه ويجعله بجنات النعيم

[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 7 ساعات

لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمه ويغمد روحه الجنه .

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