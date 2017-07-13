وزير الخارجية الفرنسي يزور المملكة السبت في مستهل جولة خليجية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزير الخارجية جان إيف لو دريان، سيقوم بجولة خارجية يومي السبت والأحد تشمل السعودية والكويت والإمارات وقطر.

وقالت الوزارة ” يساورنا القلق إزاء التوترات الحالية التي تؤثر على البلدان التي نحافظ على علاقات عميقة وودية معها، وندعو إلى الترضية السريعة لصالح الجميع. ”

وأوضحت أنه خلال هذه الزيارة ” يود جان إيف لو دريان أن يتمكن من جمع آراء هذه البلدان والإسهام بمشاركة فرنسا في الوساطة التي تقوم بها الكويت التي تحظى بتأييدنا الكامل. ويتماشى هذا النهج مع الجهود التي يبذلها شركاؤنا الأمريكيون والبريطانيون والألمانيون الذين يتواصل معهم الوزير ” .

كما بينت الخارجية الفرنسية، أن إيف لو دريان ” سيُذّكر محاوريه بالآثار السلبية لهذه الأزمة على المستويات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والأمنية، بما سيجدد التأكيد على أهمية فرنسا في تعزيز مكافحة الإرهاب، ولا سيما تحسين آليات مكافحة تمويله وانتشار الأفكار والمشاريع الإرهابية ” .