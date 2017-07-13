بالفيديو.. شكل أسطوانة الغاز المنزلي الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاسطوانات الغاز المنزلي الجديدة، والمقرر طرحها الفترة القادمة، والتي أعلنت عنها شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو».

وتمتاز الاسطوانات بخفة وزنها الذي يصل إلى كيلو ونصف، وذلك بدلاً من الاسطوانات القديمة ثقيلة الوزن.

يذكر أن شركة “ غازكو ” أعلنت اليوم عن طرحها اسطوانات غاز منزلية جديدة تمتاز بخفة الوزن والجودة العالية في الأسواق المحلية خلال الفترة القريبة، حيث تم تصنيعها بأعلى معايير الجودة للصناعة الأوربية المطابقة للمواصفات السعودية والخليجية.