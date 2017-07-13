بالفيديو.. شكل أسطوانة الغاز المنزلي الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شكل أسطوانة الغاز المنزلي الجديد
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاسطوانات الغاز المنزلي الجديدة، والمقرر طرحها الفترة القادمة، والتي أعلنت عنها شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو».
وتمتاز الاسطوانات بخفة وزنها الذي يصل إلى كيلو ونصف، وذلك بدلاً من الاسطوانات القديمة ثقيلة الوزن.
يذكر أن شركة “ غازكو ” أعلنت اليوم عن طرحها اسطوانات غاز منزلية جديدة تمتاز بخفة الوزن والجودة العالية في الأسواق المحلية خلال الفترة القريبة، حيث تم تصنيعها بأعلى معايير الجودة للصناعة الأوربية المطابقة للمواصفات السعودية والخليجية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29460 ] نشر منذ 10 ساعات
ان شاء الله خير ,,
مريم[ عدد التعليقات: 1627 ] نشر منذ 9 ساعات
الشرائح الالكترونية للفائده وليست للاستخدامات الجنسيه !
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 809 ] نشر منذ 9 ساعات
يا مريم وش هي الشرائح الالكترونية إللي تقصدينها .؟؟؟
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 896 ] نشر منذ 9 ساعات
شي حلو لو تنزل هالأسطوانات وتفكك من بحثك عن واحد يفزع معك في حمل الأسطوانات الحاليه 🙁
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 896 ] نشر منذ 9 ساعات
وبعدين وش سالفة الشرائح الالكترونيه يامريم ؟؟؟